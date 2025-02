Las empresas del futuro

La revista Fortune 500 asegura que su listado de las quinientas empresas más importantes va a ser reemplazado completamente en los próximos 15 años por empresas que hoy no existen. La predicción es que, en los siguientes 10 años, el 67% de las compañías que conocemos desaparezcan. ¿Quiénes vivirán para contarla?

Desde mi primer trabajo en Endeavor he estado rodeada de emprendedores y empresarios que mueven la brújula del país, he participado en más de 30 consejos consultivos de empresas en fintech, tecnología, retail, consumo; para después acompañar a más de 30,000 emprendedoras que han sido parte de mi empresa Victoria147. ¿Qué he descubierto en todo este tiempo de todos los aciertos y fracasos? Que existen tres elementos constantes que harán que las empresas perduren en el tiempo: la innovación tecnológica, la adaptabilidad y la visión consciente.

La inteligencia artificial reinará la automatización y la eficiencia operativa, y se predice que en el 2070, el 50% de las empresas serán operadas completamente por inteligencia artificial. En pocos años, el 75% de la fuerza laboral serán nativos digitales que exigirán innovación constante y adaptabilidad inmediata; y lo que diferenciará a las empresas cuando esto suceda será el nivel de empatía y humanización que tengan; lo que se traduce en su visión consciente.

Las empresas entienden que deben invertir en tecnología y lo están haciendo, pero a pesar de toda la potencialidad que las herramientas tecnológicas nos dan, las empresas seguimos “persiguiendo la chuleta” y tras la obsesión del crecer y nuestra fijación por la sobre productividad, se nos olvida lo realmente importante; ser conscientes.

Las 100 empresas más grandes del mundo son las que generan el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo 20 empresas generan el 51% de los residuos de plástico en el mundo, y la obsesión insaciable por más y más rápido está destruyendo no solo nuestros recursos finitos, sino que está olvidando al colectivo y el bien común. ¿Cómo hacerlo distinto? En Victoria147 desarrollamos la matriz de “Valor consciente” que consiste en reemplazar conceptos caducos que se orientan al crecimiento exponencial, la supremacía y la unilateralidad del profit por crecimiento radial, equidad y visión sustentable.

El futuro será para aquellas empresas que entiendan que la consciencia será la brújula, que la empatía será el diferenciador y que el invertir en estrategias sustentables será el requisito para seguir operando su negocio en los próximos años.

¿A qué parte de la estadística pertenecerás tú?

POR ANA VICTORIA GARCÍA

