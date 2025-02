¿Está prohibido que los ciclistas circulen por carreteras en México?: esto dice la ley

La muerte de Víctor, un ciclista que recorría la carretera México-Pirámides cuando fue asesinado por el conductor de un automóvil el pasado domingo, desató una polémica en redes sociales en torno a las normas de tránsito que se aplican en las autopistas que hay entre los estados de la República Mexicana.

Gran parte de los comentarios acusaron al grupo de usuarios de bicicletas por haber incurrido en una imprudencia al haber circulado por un espacio que ellos consideran únicamente habilitado para vehículos automotores y, debido a la velocidad que alcanzan estos, peligrosos para los que conducen unidades sin motor.

Uno de los argumentos que más se usó para recriminar a la víctima por su supuesto error al entrar en este espacio fue decir que este espacio era una "autopista", por lo que desde un asunto semántico, no podía estar en tal lugar y debía buscar otro espacio para llevar a cabo su traslado.

Muchos apelaron a que las autopistas no son espacios para los ciclistas. FOTO: Facebook.

¿Está prohibido que las bicicletas circulen por carreteras en México?

Lo primero para entender las normas que rigen a los ciclistas es entender qué se entiende como vía federal y vía federal de acceso controlado. De acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte de Federal, se entiende como una vía federal a cualquier espacio que cuente con las siguientes características:

Cualquier vía que conecte con algún camino extranjero.

Cualquiera que comunique dos o más estados de la federación.

Los que tengan aportación total, parcial o hayan sido concesionados por parte del gobierno federal.

De acuerdo con el Artículo 5 de esta misma ley, los espacios que cuentan con esta denominación son responsabilidad del Estado Mexicano. En ningún punto hace diferencia entre los espacios concesionados, ni los operados por Capufe, por lo que quien se encarga de establecer las reglas de operación es el gobierno federal.

De esta manera, vías como Periférico en la Ciudad de México pueden considerarse federales, debido a que conectan a la capital con el Edomex, pero espacios como Circuito Interior no, debido a que es una vía construida por el gobierno del Distrito Federal durante el gobierno de Ernesto Uruchurtu y no establece un unión entre dos estados o países.

El gobierno de México es responsable de establecer las reglas que hay en este tipo de espacios. FOTO: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte de Federal

¿Por dónde NO pueden pasar los ciclistas a nivel federal?

A este concepto hay que agregar el de vía de acceso controlado federal, la cual se encuentra en el Artículo 4 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. Esta definición se usa para designar vialidades federales que conectan con otras vías federales en puntos específicos.

Estos permiten la entrada o salida de vehículos en áreas bien determinadas y suelen estar en zonas de desnivel. Debido a sus condiciones, en estas zonas no pueden entrar motocicletas, motonetas, bicimotos, triciclos, bicicletas, ni ningún vehículo que no tenga motor.

Lo anterior está estipulado en el Artículo 66 del Reglamento de Tránsito Federal en su fracción IIII. Para que las personas sepan que en ese punto no se permite la circulación de esas unidades, se usa la Señal de prohibido el paso a bicicletas (SR-30), la cual se muestra a continuación. Estas señales son las que se usan para indicar que una bicicleta no puede circular por algún punto. Si no está en ningún punto de la vía, no lo tienen prohibido.

¿Por qué autopistas y carreteras pueden circular los ciclistas en México?

Lo anterior no significa que los usuarios de bicicletas deban de evitar cualquier vía federal, sino que solamente deben alejarse de aquellas que están marcados como de acceso controlado. El Artículo 168 del Reglamento federal da a conocer las condiciones con las cuales se pueden hacer los traslados en las demás carreteras.

La primera restricción es que los menores de 12 años de edad no pueden transitar por estos espacios, no se deben sujetar de ningún vehículo, si transportan algún objeto deben hacerlo en condiciones que les permitan controlar la unidad, deben llevar casco y reflejantes, así como evitar ir en sentido contrario y usar los carriles ciclistas que están asignados, en caso de que los haya.

Además de esto, las bicicletas deben circular por el acotamiento de la carretera, aunque pueden pasar al siguiente carril cuando quieran rebasar a otro ciclista o vehículo estacionado. También pueden ir en el carril de extrema derecha cuando no hay acotamiento para circular. Los ciclistas pueden circular a través de las carreteras de México. FOTO: Guillermo Domínguez.

Acabando con los mitos sobre ciclistas y las carreteras

Aunque se use el término "autopista" para declarar un espacio que supuestamente solo puede ser usado por vehículos automotores, ni en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte de Federal ni en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal es reconocida esta palabra.

Por tanto, quien la usa para determinar que por semántica las bicicletas no pueden circular por las vías federales está incurriendo en un error de lógica. Tanto la Ley como el Reglamento establecen las condiciones con las cuales se pueden realizar traslados. Así que la próxima vez que se vea un ciclista sobre una de estas vialidades y no sea de acceso controlado, se debe entender que está ejerciendo su derecho, el cual está marcado en el Artículo 4 de la Constitución:

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad".

6 consejos para salir a rodar en bicicleta a la carretera

Para las personas que desean llevar a cabo estos traslados a lo largo de las vías federales, sin importar si con de Capufe o no, las siguientes recomendaciones son de utilidad:

Todas las casetas se deben de pasar caminando, por lo que debes bajar de la bici y pasar por el costado de la vialidad.

Debes avanzar por el acotamiento.

El uso de luces y reflejantes aún durante el día puede evitar hechos de tránsito.

Siempre que tengas necesidad de salir del acotamiento voltea atrás para ver si no viene algún vehículo y anuncia con tu brazo izquierdo que lo harás.

Si sales en grupo, dale a tus compañeros un contacto de emergencia para que puedan llamar si te pasó algo.

Lleva algo con qué hidratarte y para comer mientras vas rodando.

Cuando pasan por una caseta, los ciclistas deben bajar de sus unidades. FOTO: Guillermo Domínguez

¿A quién llamar si tienes una emergencia en carretera?

Para solicitar informes sobre lo que se puede hacer en caso de un hecho de tránsito o accidente, El Heraldo de México llamó a la Plaza de Cobro Número 4, Tepotzotlán, de Caminos y Puentes Federales de México. En el módulo se informó que se puede solicitar la intervención de la Guardia Nacional al teléfono 088.

Si bien Capufe no cuenta con ningún tipo de seguro para los ciclistas, debido a que estos no tienen un comprobante de uso de la vialidad, se puede llamar también a ambulancias o inclusive a la Cruz Roja para que brinden la atención pertinente.

De acuerdo con Locatel, habría tres formas en las que se podría reaccionar ante este tipo de hechos. La primera es llamar directamente a la Guardia Nacional, la segunda es solicitar ayuda directamente a una ambulancia, mientras que la tercera es solicitar la ayuda de los equipos de emergencia del estado en el que se encuentre uno.

