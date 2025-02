Ciclovía del Zócalo a Calzada de Tlalpan: ciclistas responden a la promesa de Clara Brugada

Uno de los reclamos que más han hecho los usuarios de bicicletas en la Ciudad de México es que haya una ciclovía que circule por Calzada de Tlalpan y Calzada de San Antonio Abad. Con el reciente anuncio de la construcción de una vía ciclista que conecte el Centro Histórico con el Estadio Azteca, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la capital, ha respondido a esta solicitud.

De acuerdo con la mandataria local, esta obra será parte de las acciones que se implementarán para tener recorridos sustentables, eficientes y más rápidos para la gente que desea trasladarse entre estos puntos. La coyuntura coincide con la realización del Mundial de Futbol de la FIFA 2026.

Esta vialidad es usada a diario por cientos de ciclistas, aunque muchos más no se animan a hacerlo, debido a las condiciones riesgosas que se pueden presentar. El anuncio de Brugada podría ser una buena noticia para los usuarios de vehículos no automotores, los cuales tendrían la certeza de la circulación segura.

"Sin duda escuchar que se implementará una ciclovía en Tlalpan es algo que me emociona, es una avenida que tiene todo para ser una calle completa, brindaría seguridad a los ciclistas que ya usan esa vialidad a pesar de no contar con infraestructura segura e invitaría a nuevos usuarios", asegura Isha Kingsley, activista de la Ciudad de México.

50 kilómetros de ciclovía en Calzada de Tlalpan, la promesa que realiza la jefa de Gobierno, Clara Brugada pic.twitter.com/ZsePaYr9jU — Momo Corleone (@momo_corleone) February 4, 2025

¿Por qué es necesaria una ciclovía en Calzada de Tlalpan?

Calzada de Tlalpan y Calzada de San Antonio Abad han sido en su conjunto una de las vialidades que mejor conecta a la capital, ya que pasan por las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan. No obstante, su denominación como radial mantiene condiciones que no son seguras para las personas que viajan en bicicleta, al menos para aquellos que no pueden alcanzar velocidades altas.

Pese a que su tráfico es abierto y en la mayor parte de la avenida no hay delimitadores de carril, esta avenida funciona como una vía de acceso controlado; es decir, su velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. A esto se suma que algunos usuarios en auto o en motocicleta violan esta disposición. Contra una bicicleta que difícilmente puede alcanzar los 40 kilómetros por hora, la situación se complica.

Semovi reportó que en el primer semestre de 2024 se realizaban 456 mil 892 viajes en bici al día en la CDMX.

Gracias al Artículo 17 del Reglamento de Tránsito, los ciclistas pueden circular en un carril completo de esta avenida. Esta prioridad debe ser respetada por los demás usuarios. El problema radica en que muchas veces el carril derecho suele ser invadido por automovilistas que se estacionan para entrar a los negocios que hay a lo largo de toda la zona.

El Artículo 30 de la norma local marca esta acción como una infracción, pero al igual que en puntos como la avenida Universidad, no se respete la limitante. Esto ocasiona que los ciclistas deban optar por aplicar el Artículo 18 del Reglamento, el cual les permite cambiarse de carril cuando quieren rebasar a alguien o el espacio donde circulan está obstruido. Calzada de Tlalpan cuenta con un carril de circulación con prioridad ciclista. FOTO: Guillermo Domínguez.

Calzada de Tlalpan necesita evolucionar para incluir una ciclovía

La doctora y activista Ximena Rosas asegura que esta disparidad entre aceleraciones es un factor que impide la circulación segura para ciclistas, por lo que es necesario transformar Calzada de Tlalpan y de San Antonio Abad para que la ciclovía sea catalogada de otra manera.

Ximena Rosas, asegura que la ciclovía en Calzada de Tlalpan es una buena noticia, debido a que se permite conectar el sur con el centro de la capital; no obstante, asegura que es necesario seguir transformando otras vialidades que han servido para lo mismo, tal y como ocurre con Eje Central Lázaro Cárdenas, un carril confinado que se comparte entre no automotores y el Trolebús.

Sin ciclovía, el trayecto en bicicleta del Zócalo al Estadio Azteca puede tardar unos 45 minutos a una hora 10, aproximadamente.

"La verdad, nos hacen falta muchas ciclovías que conecten otros puntos de la ciudad", dijo.

Añadió que es necesario ampliar estos espacios para que lleguen a alcaldías que se encuentran más al sur o al oriente de la CDMX y además establecer estrategias que permitan protegerlos de conductores de automotores o personas que los usan de manera irregular.

Ciclistas piden respetar la Norma Oficial Mexicana para construir la ciclovía

Livy, usuaria de la bicicleta en la CDMX, asegura que el anuncio es una buena noticia, debido a que durante años, esta vialidad ha sido una barrera que ha separado ambos polos de la ciudad para los usuarios de vehículos no automotores.

"Debe atender las necesidades de todos los usuario de la vía, dicho esto se podría plantear como la ciclovía de División del Norte (área de carga y descarga de negocios, espacio para estacionar vehículos, con la ciclovía confinada entre banqueta y estacionados) con las dimensiones y los elementos de parabús que tienen en la ciclovía de Patriotismo (parabús elevado para permitir el ascenso y descenso de pasajeros de transporte público con sus respectivas guardas).

Por cada viaje completo en bicicleta, un ciclista ahorraría hasta dos kilos 400 gramos en emisiones de Co2

Por su parte, Areli Carreón, integrante de la asociación civil Bicitekas, pide que con la construcción de esta obra se respete la Norma Oficial Mexicana 004SEDATU sobre infraestructura urbana, la cual estipula los lineamientos que debe tener la este tipo de carriles confinados. De acuerdo con esta norma, una ciclovía debe estar conformada por los siguientes elementos:

Deben estar a ras de piso.

Deben mantener.

Tiene balizas con una separación.

Cuenta con una delimitación física.

Esta última se omite y se cambia por señalizaciones con franjes verdes en entradas o intersecciones.

En este espacio se permite la circulación fluida de los vehículos en los otros carriles. FOTO: Gobierno de México.

Otra de las opciones que se ha manejado es la posibilidad de convertir permitir un carril de estacionamiento a un costado de la ciclovía para permitir que la gente siga acudiendo a los negocios que se encuentran en la zona. No obstante, el mantener este espacio requeriría una reformulación del espacio público que hay en la zona, lo cual es inclusive mencionado en la NOM.

"Este tipo de intervenciones son óptimas para vías secundarias, en zonas habitacionales y centros históricos. La gestión de la velocidad y volumen vehicular son clave para el diseño e implementación de un ciclocarril, así como la disposición de estacionamiento en vía pública y la disponibilidad de espacios de ascenso / descenso de pasajeros o carga / descarga de mercancías", dice la NOM 004SEDATU en su Artículo 8.2.2.

Pese al riesgo, Calzada de Tlalpan no ha sido mortal para los ciclistas en años

Si bien la rapidez que puede alcanzar un vehículo automotor en esta vialidad puede ser algo que fomenta el riesgo, también es cierto que el tráfico que hay en la avenida en horas pico ayuda a reducir la velocidad de todos los vehículos, lo cual paradójicamente ayuda a las personas que van en bicicletas y pueden continuar su camino, filtrando entre autos cuando el tránsito está detenido como lo marca el Artículo 19 del Reglamento.

La vialidad ha resultado relativamente segura para los usuarios de bicis, debido a que desde el 21 de enero de 2021 no se han reportado muertes de ciclistas. La última vez que ocurrió fue poco después del cruce de esta vialidad con Viaducto, donde el conductor de un autobús de transporte público impactó al usuario de la bici.

Muere ciclista sobre Calzada de Tlalpan

Un hombre de aproximadamente 35 años que viajaba a bordo de su bicicleta murió al ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga. Hasta el momento no se sabe del paradero del conductor ni del auto.

uD83DuDCF8y uD83DuDCD2@KaosAnwar / Milenio pic.twitter.com/x5V9zGamXt — Héctor Zamarrón uD83DuDEB2 (@hzamarron) January 21, 2021

No fue sino hasta el 5 de diciembre de 2021 que se registró un hecho similar, pero sin que hubiera un desenlace fatal, En ese entonces, un automovilista en estado de ebriedad atropelló a 12 peregrinos que viajaban en este tipo de unidades con la intención de llegar hasta la Basílica de Guadalupe. El chofer y su acompañante fueron detenidos por las autoridades.

El tener carriles confinados es un factor que ha ayudado a reducir e inclusive erradicar las muertes viales, incluso en puntos como Insurgentes no se ha reportado ningún fallecimiento en la parte donde existe el carril confinado.

??Último minuto??: Al menos 12 #ciclistas peregrinos fueron atropellados por un ebrio conductor de un auto en la esquina de la calzada de Tlalpan y Erasmo Castellanos en la colonia El Centinela en Coyoacán. Los feligreses salieron de Xochimilco e iban a la Basílica de Guadalupe. pic.twitter.com/aTpC0XC7xV — Isidro Corro (@isidrocorro) December 5, 2021

¿Cuántas colonias y alcaldías conectaría la ciclovía del Zócalo-Estadio Azteca?

Hay cuatro alcaldías por las que pasaría la ciclovía del Zócalo al Estadio Azteca: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan. Aproximadamente 16 kilómetros es la distancia entre los dos puntos que se conectarían con esta obra. Esta permitiría conectar más de 20 colonias, a continuación las más importantes.

Santa Úrsula Coapa. Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa. San Pablo Tepetlapa. Espartaco. Avante. Candelaria. Educación. Parque San Andrés. Churubusco. Portales Sur. Portales Norte. San Andrés Tetepilco. San Simón. Iztaccíhuatl. Villa de Cortés. Independencia. Moderna. Álamos. Algarín. Viaducto Piedad. Asturias. Centro. Doctores. Tránsito.

