Revelan el ÚLTIMO MENSAJE que envió una ciclista antes de morir arrollada por una grúa: "me dolió, pero lo logré"

La comunidad ciclista se mantiene de luto por el fallecimiento de Karen Daniela Bermúdez - una joven abogada de 27 años -, quien murió luego de ser arrollada por una grúa mientras circulaba en el municipio de Sibaté, en Cundinamarca, Colombia. El accidente quedó grabado por cámaras de seguridad de la zona, las cuales muestran que la mujer descendía de su bicicleta cuando fue impactada por el vehículo pesado.

Primeros reportes de la policía sugieren que el conductor de la grúa trató de rebasar a la ciclista, pero no calculó correctamente el espacio entre ambos, por lo que terminó aplastando a la abogada. Otras personas que presenciaron el suceso trataron de ayudar a Bermúdez y solicitaron la presencia de equipos de emergencia, sin embargo, cuando los paramédicos llegaron la mujer ya no tenía signos vitales.

Hasta ahora no hay información sobre el conductor de la grúa, por lo que se desconoce si ya fue detenido, o si escapó de la escena. Familiares y amigos de la ciclista arrollada se han manifestado en redes sociales para despedirse de ella y exigir a la policía que el caso no quede impune; los seres queridos de la también abogada han resaltado que ella había estado ganando popularidad en el deporte debido a que compartía sus rutinas con sus seguidores.

Este fue el último mensaje de la ciclista atropellada

La última publicación de la ciclista atropellada. Foto: dani.bermudezc

En este sentido, quienes seguían a Karen Daniela han difundido el último mensaje que compartió en su cuenta oficial de Instagram, el cual fue publicado horas antes de que la ciclista fuera arrollada por una grúa. De acuerdo con quienes difundieron su publicación, la abogada había subido una fotografía a sus historias de Instagram, donde se le veía arriba de la bicicleta hablando sobre el recorrido más reciente que había realizado.

"Me dolió, pero lo logré amigos. Se viene spam", fue el último mensaje que compartió la ciclista en sus redes sociales. Sus seguidores compartieron que Karen Daniela estaba entusiasmada por haber realizado un nuevo recorrido, mismo que pretendía compartir en sus historias de Instagram. No obstante, la abogada no pudo publicar las fotografías de su último trayecto, debido a que perdió la vida tras el accidente fatal que vivió.

Recuerdan a la ciclista que murió atropellada por una grúa

La abogada murió tras ser arrollada por una grúa. Foto: @UNPColombia.

Cabe mencionar que Karen Daniela era una consumada abogada y ciclista que trabajaba en la Secretaría General de Unidad Nacional de Protección, misma que lamentó el accidente y recordó que la mujer era una consumada deportista y participaba en competencias locales.

“Sus compañeros de labor mantendrán en la memoria la nobleza, el pundonor y el sentido de responsabilidad que tanto en la oficina como en el deporte caracterizaron a la joven profesional. Un infausto atropello vial, que debe ser finiquitado por la autoridad, le quitó la vida”, indicó la dependencia en un breve comunicado que compartieron tras la muerte de la ciclista.

Sigue leyendo:

Elefante ataca a multitud y deja a 23 heridos en India | VIDEO

Hombre ebrio intenta a ingresar a un elevador a patadas y muere de forma trágica | VIDEO