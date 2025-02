Cómo lucía realmente el diseño original de All Might de My Hero Academia de Kohei Horikoshi

My Hero Academia es una de las obras más queridas por todos, pues dejo en claro que todos pueden convertirse en grandes héroes, además de demostrar que la lucha por ser el mejor puede suceder y un claro ejemplo podría ser Deku, pero él no fue el único personaje que se ganó el corazón de todos.

Se trata de All Might, el famoso símbolo de la paz y que tiene un carácter bastante sorprendente, pero parece que él no iba a ser así desde el principio, pues su diseño se trataría de alguien más joven y quizá no era capaz de cambiar como ocurría dentro del anime.

Tiempo atrás se conoció el boceto inicial de este personaje. Fuente: El Heraldo de México

El diseño original de All Might de My Hero Academia de Kohei Horikoshi

El diseño original se compartió a través de las redes sociales y parece que el autor Kohei Horikoshi no tenía en mente hacer de All Might un héroe muy visual dentro de My Hero Academia, pues parece que pretendía hacerlo todo un veterano.

También, esta versión de All Might no iba a tener huella de ser un mentor para Deku, es más, parece que para el joven héroe, iba a pasar desapercibido y no iba a ser tan idolatrado como el original.

All Might iba a ser todo un experto dentro del mundo de los héroes, pues era más delgado e incluso iba a usar una máscara, junto con una capa bastante larga, pero a los editores no les pareció muy bien este diseño.

