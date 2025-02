¿Buscas chamba? Bimbo abre VACANTES DESDE CASA, ofrece caja de ahorro, vales de despensa y descuentos en productos

Bimbo ha compartido nuevas vacantes para la Ciudad de México. La empresa del osito actualmente está buscando a una persona que pueda sumarse a sus filas en la Jefatura de Contraloría. Según colaboradores de la organización, los trabajadores de Bimbo gozan de salarios competitivos, prestaciones de ley, caja de ahorro, vales de despensa y hasta descuentos exclusivos; además, algunos empleados tienen la oportunidad de trabajar desde sus casas.

La empresa del osito ha compartido que la persona seleccionada para esta vacante será la encargada de realizar diversas tareas, tales como: auditoria externa e interna y procesos contables. A cambio, Bimbo ofrece la oportunidad de trabajar desde casa, puesto que es una oportunidad laboral híbrida y la persona seleccionada solamente deberá acudir al corporativo (en Santa Fe, Álvaro Obregón) pocas veces a la semana.

De acuerdo con Bimbo, la persona seleccionada para esta vacante tendrá la oportunidad de unirse a una "empresa sólida, socialmente responsable, altamente productiva y plenamente humana que busca siempre la mejora continua de sus marcas, el aseguramiento de la calidad y variedad de sus productos que satisfagan las necesidades y expectativas de todo".

¿Cuáles son los requisitos para la vacante?

La vacante sigue recibiendo postulaciones. Foto: LinkedIn.

Licenciatura en Contaduría Pública (titulado), o afín.

Inglés avanzado.

Conocimientos indispensables en: office excel (avanzado), oracle hyperion, auditoría interna y externa, COSO 1 y COSO 2, normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

Sumado a los requisitos indispensables, las personas que deseen postularse a esta vacante de Bimbo tendrán que cumplir con tener experiencia previa en las siguientes ramas:

Big Four Auditoría SOX.

Seguridad en información financiera.

En empresas de Consumo / Manufactura.

Análisis y planeación.

Reportes y Consolidación.

Finalmente, la empresa del osito asegura que tendrán mayor oportunidad las personas que, sumado a todos estos requisitos obligatorios de la vacante, reúnan las siguientes habilidades: capacidad de análisis y aprendizaje, visión crítica, habilidades de comunicación y relaciones interpersonales.

¿Qué actividades realizará la persona seleccionada para la vacante?

La persona seleccionada para la vacante deberá acudir a las oficinas en Santa Fe. Foto: freepik.

Auditoria externa e interna. Procesos Contables. Políticas Contables y Regulación Internacional. Asesoría en operaciones. Participación en proyectos de mejora y buenas prácticas. Gestión y capacitación a personal sobre el registro contable y la administración.

Bimbo garantiza que las personas que se postulen a esta oportunidad laboral no serán discriminadas por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra dimensión. De igual manera, la empresa pide a las personas no caer en estafas y recuerda que no solicita ningún tipo de pago para que los candidatos puedan postularse a sus vacantes.

