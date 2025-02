Mujer denuncia a reconocido MÉDICO cirujano por abuso sexual contra su pequeño hijo: "mi vida la he perdido"

Una médico del Instituto Politécnico Nacional (IPN), identificada como Estefanía, relató los horrores que vivió durante una relación violenta que sostuvo con otro médico llamado Marcel "N". La joven - de 29 años de edad - relató en un podcast que tanto ella, como su pequeño hijo, fueron víctimas de este hombre que ejercía distintos tipos de violencia sobre ambos. No obstante, su testimonio causó indignación después de que reveló que su pareja abuso sexualmente de su propio hijo.

Estefanía acudió al podcast de Octavio Arroyo, mejor conocido en redes sociales como Mr. Doctor, a quien le relató los por menores de su situación, en busca de que la audiencia del médico pudiera ayudarla a buscar justicia tanto para ella, como para su propio hijo, puesto que el menor también fue una víctima de Marcel "N". El video fue publicado hace cinco días y - hasta este 12 de febrero - cuenta con más de 300 mil reproducciones y acumula cientos de comentarios.

La joven comentó que conoció a su agresor en 2020 y posteriormente ambos comenzaron una relación sentimental en la que se desataron diferentes violencias. Estefanía aseguró haber sido víctima de distintos tipos de violencia por parte de Marcel "N", entre las que destacaron un aborto, abusos sexuales y agresiones contra su pequeño hijo, quien también fue víctima de agresiones por parte del médico cirujano.

Mujer denuncia a médico por abuso contra su propio hijo

En su testimonio, Estefanía resalta que no solo ella fue víctima de Marcel "N", sino que también su hijo fue abusado sexualmente por el médico. Según la mujer, los abusos comenzaron luego de que la pareja se separó y ambos tenían que convivir con el niño por separado. Aparentemente, las agresiones habrían ocurrido cuando el menor visitaba a su padre sin la supervisión de su madre: "no sabía que era lo que estaba sucediendo", dijo la mujer.

Agregó que el día que descubrió los abusos contra su hijo, ella recogió a su hijo tras una visita con su padre: "mi hijo empieza a decirle 'papá malo, me duele'", describió la mujer. Añadió que luego de escuchar las palabras de su hijo lo revisó, pero no notó nada extraño. Estefanía detalló que su hijo siguió comentando que su padre lo había lastimado, por lo que decidió acudir a presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes. Tras esto, Estefanía ha enfrentado una intensa lucha para acceder a la justicia para su hijo, puesto que su agresor apenas fue vinculado a proceso el pasado mes de diciembre.

Estefanía pide justicia por el abuso sexual de su hijo

En su testimonio, la mujer destacó que el médico ya se encuentra vinculado a proceso, pero asegura que ella no ha visto que las autoridades realicen las investigaciones: "hasta ahora si han pasado muchos tropiezos en la carpeta de investigación de mi hijo y sí se logró judicializar. Se vinculó a proceso entre el 18 y 20 de diciembre de 2024. Él (Marcel "N") está en prisión preventiva justificada por el delito de violación", explicó Estefanía.

La mujer añadió que hasta ahora no ha visto avances en el caso de su hijo: "dieron dos meses de investigación complementaria, pero no hay grandes avances. No se han hecho las investigaciones y es estar acudiendo diario a la Fiscalía y aún así no hay grandes avances", sentenció la madre del pequeño. "Mi vida la he perdido durante todos estos años, por lo menos tres", lamentó Estefanía con Mr Doctor. "Quiero pedirle a las autoridades que pongan atención a todos estos temas y que hagan su trabajo en el caso de mi hijo, que por favor hagan lo correcto y no haya influyentismo", finalizó.

