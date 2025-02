Transportistas anuncian marchas y BLOQUEOS para el 17 de febrero | Consulta RUTAS

La Ciudad de México y el Estado de México no dejan de tener días álgidos en materia de movilidad, pues apenas el lunes pasado se vivió una jornada de protestas que se repetirán el próximo lunes 17 de febrero, pues transportistas han convocado a sus agremiados a movilizarse ese día rumbo al Zócalo capitalino.

Las movilizaciones saldrán de los siguientes puntos del Edomex, a partir de las 08:00 horas

Puente de fierro San Cristóbal, para dirigirse a la carretera México - Pachuca en dirección a la Ciudad de México.

Caseta México-Querétaro a la altura de Tepotzotlán.

Caseta México-Cuernavaca en dirección a la Ciudad de México.

Caseta Ignacio Zaragoza en Cabeza de Juárez.

Caseta La Marquesa México-Toluca en dirección a la Ciudad de México.

Todas las marchas tienen como punto de reunión el Zócalo capitalino

Transportistas convocan a movilizaciones para el 17 de febrero

¿Quiénes y por qué marcharán el lunes 17 de febrero del Edomex al Zócalo?

Esta marcha es convocada por la Unión de Transportistas, Comerciantes y Empresarios de la República Mexicana hizo un llamado urgente a todos los integrantes de su gremio para unir fuerzas y manifestarse en contra de los abusos y atropellos, de los que aseguran, han sufrido a causa de la fabricación de delitos y la extorsión por parte de las autoridades.

"Nuestros sectores son fundamentales para el desarrollo económico del país. Sin embargo, nos enfrentamos a constantes amenazas que vulneran nuestro derecho a trabajar con dignidad y seguridad. No podemos permitir que se siga criminalizando a los transportistas, comerciantes y empresarios mediante procesos injustos que afectan nuestro patrimonio y estabilidad", señalaron en un comunicado enviado a medios.

Agenda de movilizaciones y marchas para HOY, miércoles 12 de febrero 2025

COALICIÓN DE TRABAJADORES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE).

HORA: 09:30

LUGAR: Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México en Carretera Picacho Ajusco No. 200, Col. Jardines de la Montaña, Alc. Tlalpan

MOTIVO: Para denunciar acoso, violencia, discriminación laboral y despidos injustificados por parte de autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); así como el charrismo sindical por parte del Sindicato Único de Trabajadores de Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y de las acciones presuntamente irregulares por parte de jueces de los Tribunales Tercero y Décimo Cuarto Laborales Federales de Asuntos Individuales de la Ciudad de México.



TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CIRCUITOS UNIDOS.

HORA: 10:00

LUGAR: Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Ángel, Alc. Álvaro Obregón.

MOTIVO: En contra de la disminución de la aportación que debe realizar el seguro de separación individualizada a los trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), ya que viola el artículo décimo transitorio de la Reforma Judicial, con lo cual se afectan los ingresos de 882 defensores de oficio y 319 asesores jurídicos.



FRENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DEL ANÁHUAC (FDDPBOCA).

HORA: 10:30

LUGAR: Casa de Cultura “Rosario Castellanos Figueroa” Sonido No. 13 y Av. Tláhuac, Col. Santa Cecilia, Alc. Tláhuac

HORA: 16:00

LUGAR: Pilares “20 de Noviembre” Av. Gran Canal del Desagüe y Eje Vial 2 Norte, Col. Ampliación Venustiano Carranza, Alc. Venustiano Carranza.

MOTIVO: Se manifestarán para exigir la cancelación de concesiones a privados y que se detenga la desigualdad hídrica en la Ciudad de México, lo anterior en el marco del “Foro de Planeación Integral para el Derecho Humano al Agua”, que realiza el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).



COLECTIVO NACIONAL NO MÁS PRESOS INOCENTES.

HORA: Durante el día

LUGAR: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en Calle Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de presunta detención arbitraria y denuncias falsas.



MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI (MULT).

HORA: Durante el día.

LUGAR:

1.- Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez.

2.- Av. Revolución No. 1279, Col. Los Alpes, Alc. Álvaro Obregón.

MOTIVO: Exigen se dé cumplimiento a sus demandas de proyectos comunitarios (caminos artesanales y albergues), en la zona Triqui de San Juan Copala, Oaxaca.

