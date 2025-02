Van por acuerdo voluntario con gasolineros

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confío en que en las próximas dos semanas se firme un acuerdo “voluntario” con los gasolineros para fijar en 24 pesos precio del litro de la gasolina.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que en el “Quién es quién en los precio de los combustibles” de Profeco se ha mostrado que en algunas zonas del país la gasolina se vende en más de 26 pesos el litro. Por ello, dijo, avanzan en las negociaciones con los gasolineros.

"Y ha habido muy buena respuesta, es que no aumente de 24 pesos en ningún lugar del país, porque hay lugares, como lo muestra Iván Escalante, que están el litro a 26.50, es absurdo y un exceso absoluto de los gasolineros. Entonces, va muy bien, nosotros esperamos que en unas dos semanas más o menos ya estemos firmando con todos los gasolineros, que sería muy bueno, porque es un acuerdo voluntario para que no suba de 24 pesos", aseguró.

La presidenta dijo que las negociaciones avanzan.

Rechazan propuesta de reducir el IEPS

La presidenta Sheinbaum Pardo calificó como hipócrita la propuesta del PAN de disminuir el IEPS para que el costo del litro de la gasolina no supere los 20 pesos.

“Hay mucha hipocresía, engaño, nada más que el pueblo está muy informado ahora, es totalmente demagógico e hipócrita que digan que quieran bajar los precios de gasolinas cuando ellos fueron los de los gasolinazos”, dijo.

“Lo que no queremos es que haya abusos de gasolineros, la coordinación con ellos ha sido buena, más que fijar un precio máximo lo que buscamos es un acuerdo, el objetivo es que el precio de la gasolina no suba de 24 pesos el litro, que considerando la inflación no sólo no habría aumento sino habría una ligera reducción”, añadió.

