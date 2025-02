Anuncian reunión entre padres de los 43 normalistas y Claudia Sheinbaum a finales de febrero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que a finales del mes de febrero se reunirá con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Es la conferencia matutina, dijo que primero se informará a los familiares de los estudiantes de los avances que se tienen en el caso.

—Respecto a los de Ayotzinapa, ¿cuándo se va a reunir con…?, se le preguntó.

—A finales de este mes, nos vamos a reunir, dijo

—¿Tiene noticias nuevas?, se le insistió.

-Normalmente lo que hacemos es que lo damos a los familiares, y después ya lo podemos informar, aclaró.

La última reunión fue el pasado 4 de diciembre

El 4 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con las madres y padre de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Un día después, dio a conocer que se tendrán búsquedas en nuevos lugares, más detenciones, la apertura de folios y expedientes y no cerrar la carpeta hasta encontrar a los jóvenes.

Deseo del pueblo de México, acabar con el nepotismo: Sheinbaum

Ante señalamientos de nepotismo en algunos estados del país, como Guerrero o Oaxaca, la Presidenta Claudia Sheinbaum confía en que las nuevas leyes que planteó sean aprobadas en los Congresos locales.

En la Mañanera de este 12 de febrero, la titular del Ejecutivo federal aseguró que es un deseo del pueblo de México.

“Esperemos que no, que sí pasen las iniciativas, es un deseo del pueblo de México, esto no fue un invento mío, lo fui recogiendo durante toda la campaña, además del tiempo que llevamos participando.

“La gente no quiere que haya nepotismo, que se herede un puesto a un familiar, si un familiar quiere participar en política, por lo menos que pase un periodo, pero que no sea que el familiar se lo herede a la esposa, incluso la Consejería Jurídica puso que en los últimos tres años no hayan sido pareja, para que no haya una simulación”, sostuvo en Palacio Nacional.

En el marco del 108 Aniversario de la Constitución de 1917, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso de la Unión dos reformas constitucionales con las que se garantizará la no reelección y la prohibición expresa del nepotismo en cargos de elección popular.

