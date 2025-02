¿Cuándo será el desafuero contra Alejandro Moreno y Cuauhtémoc Blanco?

Será el miércoles de la próxima semana cuando la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, desahogue los expedientes y defina si da entrada a la petición de desafuero en contra del exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo y la del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

Tras una reunión informal de alrededor de hora y media, el presidente de la Sección, Hugo Eric Flores Cervantes, explicó que primero tienen que solventar algunas fallas técnicas que hay en torno a las solicitudes hechas para desaforar a varios actores políticos

Puntualizó que en los casos que tienen en puerta, quieren ser muy escrupulosos para que se cumplan todas las formalidades de la ley, por lo que requieren de cubrir con diversos detalles y obtener más datos en torno a las acusaciones.

“Y hasta tener la información de estos problemas técnicos que vamos a señalar para poder ya seguir con el siguiente paso en el procedimiento. El asunto es muy sencillo, queremos hacerlo muy bien de origen porque no queremos que al ratito vaya a ver amparos, vaya a ver problemas de origen en los procedimientos, vamos a ser muy cuidadosos, y estamos solicitando alguna información adicional”, expuso.

Además de los expedientes de “Alito” Moreno y del ex futbolista de la selección mexicana, Cuauhtémoc Blanco, los legisladores también abordarán dos expedientes más correspondientes a exdiputados federales de Baja California Sur.

Cuestionado sobre el diferendo que tuvo con Blanco Bravo, Flores Cervantes indicó que no hará ningún pronunciamiento político, ya que tiene una responsabilidad institucional y no se va a excusar y dirigirá el proceso correspondiente, guardando siempre, el debido proceso.

Por su parte, Germán Martínez Cázares del Partido Acción Nacional, (PAN) exigió que, cualquier caso que involucre a las mujeres debe abordarse con perspectiva de género, ya que, afirmó, no es palero de nadie.

“Para nosotros es importante que no haya impunidad y que los asuntos que involucran a mujeres se resuelvan con perspectiva de género, en favor de las víctimas y en ese sentido, que se cumpla formalmente con todo para que no se caigan los expedientes. No vengo aquí a arrastrarle los pies en favor de nadie, ni a ser palero ni escudero de nadie”, dijo.