Destaca Sheinbaum legado de Andrés Manuel López Obrador

La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo señaló que no prosperarán las campañas en contra de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. En la tierra natal del ex presidente, afirmó que por él aprendieron a luchar, además de que dejó huella en el país.

“Ya ven los adversarios, ahora quieren seguir con su campaña sucia, su campaña negra, pero si no sirvió antes, pues menos va a servir ahora, porque el pueblo de México está consciente, muy empoderado”, aseguró.

En el arranque de la ampliación de la obra de la carretera Macuspana – Escárcega, la presidenta destacó que “ahora estamos aquí pues en un lugar ya histórico, porque vio nacer al mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.

“No solo, aunque está ahí en, seguro en Palenque, nos va a estar escuchando. ¿Ustedes creen que nos escucha? ¡Sí! Bueno, si no nos escucha de todas maneras, mucho cariño le enviamos desde aquí, aplausos. Le va a llegar el chisme porque así son los tabasqueños”, comentó riendo.

Sembrando Vida y las Tiendas del Bienestar

La titular del Ejecutivo Federal dijo que se mantiene la forma de gobernar de su antecesor porque ha dado resultados. Destacó que el 1 de junio se llevará a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros. A su llegada la presidenta se disculpó por llegar tarde 90 minutos ya que supervisó el programa de Sembrando Vida y las Tiendas del Bienestar donde se venderá chocolate del bienestar. El evento estaba programado para las 12:00 horas, pero los habitantes de las comunidades cercanas fueron citadas desde las 08:00 horas y soportaron un clima de 33 grados con una sensación térmica mayor.

“¿Llevan ya un rato esperando verdad? Disculpen que llegamos más tarde, es que pasamos a ver un proyecto muy bonito de Sembrando Vida. Ahora a todos los sembradores de cacao se les va a comprar toda su producción y lo vamos a convertir en chocolate, chocolate de Tabasco. Y lo vamos a vender en las que eran las antiguas tiendas Conasupo, Diconsa, ahora las convertimos en tiendas del bienestar. Y ahí se va a vender el chocolate en todo el país que viene de los productores de cacao de Tabasco”, dijo la presidenta.

Señaló que también supervisaron el programa que tiene el gobernador Javier May, de “Crédito a la Palabra”. En su mensaje, el gobernador Javier May destacó que hay mucha presidenta y recordó la figura del ex mandatario Andrés Manuel López Obrador.

“Si sumamos, si sumamos todos nuestros programas estatales y los programas federales, el resultado es que al menos, al menos llega un programa de bienestar a una de las 669 mil viviendas que existen en Tabasco, y hay más de 50 mil viviendas en la entidad a donde llega incluso dos programas”, dijo. “Por eso hoy podemos decir con toda contundencia que le estamos cumpliendo al pueblo de Tabasco, y es que estamos llevando a la práctica los principios ‘Por el bien de todos, primero los pobres’”, afirmó.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dijo que este domingo inician los trabajos de la ampliación de la carretera Macuspán-Escárcega.

“La inversión son cerca de 11 mil 200 millones de pesos, son 300 kilómetros de longitud total, 130 kilómetros que se amplía de dos carriles a cuatro carriles y 170 kilómetros que son conservación, donde ya hay cuatro carriles. Esto se hará entre 2025 y 2028 y se van a generar cerca de 33 mil 600 empleos”, detalló.

La presidenta inaugurará esta tarde la planta potabilizadora “El Carrizal II” en Villahermosa.

