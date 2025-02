Brenda Marisol Montañez, esposa del alcalde de Villa Hidalgo, revela detalles del su secuestro por el CJNG

Brenda Marisol Montañez Saucedo, esposa del alcalde de Villa Hidalgo, Jaime Cruz Villalpando, reveló detalles luego de que fuera secuestrada el pasado 8 de febrero por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En entrevista con JLMNoticias, Brenda Marisol Montañez señaló que los sujetos la mantuvieron secuestrada a ella y a un menor de edad que la acompañaba y aclaró que no iban directamente contra ella, sino que el objetivo era el hijo de su esposo.

“Todo fue a raíz de un mal comentario de una persona del patronato que parecía querer hacer un evento. Lo organiza el hijo de mi esposo, y él es quien suelta el rumor de que mi esposo está lavando dinero de ciertas personas. Entonces, se comunican aquellas personas, las que me llevan a mí, que solo querían aclarar rumores y mantener todo en paz”, contó la también titular del DIF municipal.

Noticias Relacionadas Piden retirar de forma URGENTE famosa marca de ATÚN de todos los supermercados; puede provocar una intoxicación mortal

En su narración, detalló que el secuestro se llevó a cabo el sábado 8 de febrero a las 19:00 horas, cuando se encontraba en el Condominio Residencial Ruscello en Aguascalientes, con la finalidad de recoger una camioneta prestada. Para ello, acudió acompañada de un vecino, quien era menor de edad.

Brenda Marisol Montañez Saucedo y su esposo el alcalde de Villa Hidalgo, Jaime Cruz Villalpando. Foto: FB Villa Hidalgo

Al salir, se acercó una camioneta con el menor, a quien los sujetos a bordo le preguntaron si conocía y dónde podrían encontrar al hijo del alcalde, sin embargo, Brenda, al percatarse y sospechar de la situación, se acercó al niño.

“Cuando veo que van a subir al niño, me acerco y les digo que yo vengo con él. Me dicen: Pues usted también súbase. Y les dije: Ok. No era directamente conmigo, iban preguntando por el hijo de mi esposo”.

La mujer aseguró que durante todo el trayecto sus captores le repetían la misma pregunta, pues querían saber por su hijastro, pero ella les respondió que desconocía dónde podrían hallarlo.

¿Dónde los liberaron?

Dijo que en ese momento los secuestradores desconocían su identidad. No fue sino hasta que les tomaron fotografías y enviaron la imagen a “altos mandos” cuando se enteraron de que se trataba de la esposa del alcalde.

Sobre la petición del CJNG, liderado por “El Charro”, de amenazar al alcalde para remover al secretario de Seguridad Pública, Montañez Saucedo confirmó que sí se hizo. “Esa petición sí fue, que lo quitara. Bueno, hasta donde yo me quedé, solo era cambiarlo”.

Durante su cautiverio, la mujer dijo que en ningún momento la trataron mal, de hecho tuvo alimentos y medicamentos.

Brenda Montañez estuvo privada de su libertad desde el sábado a las 19:00 horas hasta el lunes a las seis de la mañana, cuando los liberaron cerca de una fiscalía en Aguascalientes. “Nos soltaron cerca de la Fiscalía, en Calvillo, yo creo que por eso se manejó esa versión. Nos dejaron ir, yo agarré la camioneta y me fui rápido”.

Sigue leyendo:

"Ojalá y te pudras", le gritan al doctor que mató al niño Mateo al ser trasladado al penal

Por petición de Sheinbaum, el Senado autoriza el ingreso en México de 10 militares de EU