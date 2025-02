Camilla se desplaza varios metros durante la madrugada en un tenebroso hospital | VIDEO

Una mujer grabó presunta actividad paranormal registrada durante la madrugada en un aterrador hospital en Ecuador, la grabación provocó gran sorpresa entre los cibernautas quienes se cuestionaron las razones por las que podrían haberse suscitado los extraños hechos sin llegar a una conclusión lógica.

En el video compartido por el medio UHN PLUS mediante su cuenta de X @UHN_Plus de un minuto de duración se observa como todo se encuentra en aparente calma en el hospital y no hay ningún ser humano presente ni cerca de la camilla cuando esta comienza a desplazarse poco a poco.

Graban actividad paranormal durante la madrugada en un hospital | VIDEO

Comienza a avanzar y poco a poco se recorre a la pared del lado derecho, así avanza durante al menos 40 segundos enfrente de la enfermera que se encontraba grabando el sorprendente hecho, incluso la camilla pasa frente a ella y no se que nadie la manipule y sigue su camino de largo.

Los hechos habrían sucedido en el hospital Teófilo Dávila ubicado en la entidad de San Antonio de Machala del país sudamericano, la grabación hasta el momento contabiliza más de 200 mil vistas.

Los internautas dividieron sus opiniones sobre la razón que causaría el desplazamiento de la camilla e incluso señalan que ese video es viejo y realmente sucedió en Argentina: "no me asusta en lo más mínimo lo de la camilla. Lo que de verdad asusta son las paredes de ese hospital", "debe tener una explicación, siempre es así. Lo terrorífico es la condición en la que se encuentra el hospital", "un espíritu muy decente, todo el tiempo arrastra la camilla pegado a la pared, para no entorpecer a los demás", "así es como se pierden los insumos en los hospitales".

