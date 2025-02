De cuánto es la millonaria oferta de Elon Musk al creador de ChatGPT para comprar OpenAI

Elon Musk quiere comprar OpenAI, según lo anunciado por The Wall Street Journal, que reporta que Musk hizo una oferta de 97.4 mil millones de dólares para adquirir la empresa creadora de ChatGPT liderada por Sam Altman. Según la información, la oferta fue entregada este lunes a la mesa directiva.

La oferta no es solo de Musk, es una oferta conjunta de varios patrocinadores entre los que se encuentran xAI, la empresa de IA de Musk, compañías de capital de riesgo como Valor Equity Partners y 8VC, y el magnate de Hollywood Ari Emanuel, según el reporte.

El magnate ya consultó el valor de esta IA y va con todo para comprarla. Fuente: El Heraldo de México

La respuesta de Sam Altman no se ha hecho esperar. El actual CEO respondió en una publicación de X "no gracias" y además se ofreció a comprar esa red social por 9.74 millones de dólares. Aunque su publicación no tiene contexto, apareció tan solo unos minutos después de que se diera a conocer el reporte de la oferta de compra de Musk.

Este movimiento de Elon Musk para adquirir OpenAI es un jugada que nadie vio venir. Según The Verge, representa su movimiento más atrevido para desafiar lo que él ve como "la traición de la compañía a su misión original de desarrollar IA de forma segura y abierta", razón por la que incluso interpuso una demanda contra la compañía. Musk cofundó OpenAI con Sam Altman en 2015, pero poco después abandonó la compañía.

El magnate ya consultó el valor de esta IA y va con todo para comprarla. Fuente: Web

La oferta llega en un momento clave para OpenAI. Recientemente Altman reveló su plan para convertir OpenAI a un modelo con fines de lucro. Microsoft es una de las compañías que más han invertido en OpenAI, pero la alianza de Musk prometió igual y superar cualquier oferta para adquierir la compañía creadora de ChatGPT.

