Qué decía el mensaje nunca antes visto de Akira Toriyama tras su retiro de Dragon Ball hace 30 años

Este 2025 se cumplen 30 años del final de la segunda parte de Dragon Ball, que en anime la conocemos como Dragon Ball Z. Ese fue el punto y cierre de funciones para Akira Toriyama, que por aquel entonces ya quería descansar de las aventuras de Goku, Vegeta, Bulma y el resto de los Guerreros Z.

Si bien la serie animada continuó con Dragon Ball GT, Akira Toriyama se hizo a un costado y permitió a Toei Animation que hiciera sus propias aventuras con sus personajes. Es por eso que esta parte de la serie no es canon.

El mensaje nunca antes visto de Akira Toriyama

Corría el año 1995 y tras finalizar con el manga, Akira Toriyama le dedicó unas palabras emotivas a sus fanáticos, como para despedirse de una forma un poco extraña. En ese momento, Dragon Ball ya era toda una revolución en el mundo entero, por lo que muchos calificaron al mangaka como un autor histórico o legendario.

Sin embargo, el mismo Toriyama no lo pensaba de la misma manera. Así se lo hizo saber a sus fans, en una imagen que tiene un dibujo de su propio personaje y un texto en donde le habla a los fanáticos.

“Para alguien como yo, que dibuja manga de manera improvisada, que me hablen de ‘historia’ solo me hace sentir avergonzado. Aun así, puede que disfrute un poco más el proceso de pensar en la trama que el de dibujar, al menos como parte del trabajo. Bueno, para ser honesto, en la segunda mitad de la historia tuve que esforzarme bastante para idearla, y fue bastante difícil. Aun así, me sorprende que haya logrado continuar con esto hasta ahora”, le dijo el sensei a sus fanáticos.

