Emiliano Aguilar pide oraciones para su abuelita: “está intubada”

Los integrantes de la dinastía Aguilar siempre dan de qué hablar y en esta ocasión no hablaremos de los polémicos Pepe o Ángela, sino todo lo contrario, esta vez los reflectores están puestos sobre Emiliano Aguilar, el primogénito del intérprete de “Por mujeres como tú”, quién en medio del éxito que vive, el joven se encuentra muy preocupado por la salud de su abuelita.

Y es que, el joven quien se ha ganado la fama y el éxito gracias a su propio trabajo, ahora utiliza sus redes sociales para pedirle un favor muy especial a sus seguidores, pues, su abuela materna no está muy bien de salud, por lo que envió un mensaje muy especial.

Fue a través de sus redes sociales que Emiliano Aguilar compartió un video el cual fue grabado en lo que presuntamente es un estudio de grabación, el hijo de Pepe Aguilar se muestra muy preocupado por la salud de su abuela materna.

Debido a lo anterior es que Emiliano pide a todos sus seguidores que eleven una oración por la salud de su abuelita materna, quien es madre de Carmen Treviño, exitosa cantante de los años 80’s y quien fuera pareja de Pepe Aguilar, de acuerdo con el rapero su abuelita se encuentra intubada.

“Les quería pedir un favor, ando medio agüitado, pero, les quería pedir un favor, no sé si creen en Dios o no sé si no creen en Dios, pero, no sé si me pueden hacer el paro de rezar o aventarle un rezo a mi abuelita que ahorita está en el hospital y está intubada, por favor, si me pueden hacer ese paro, estaría muy chido, nomás denle un rezo que esté bien, por favor”, dijo Emiliano Aguilar