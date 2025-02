Mexicanos desean que desaparezca el nepotismo, afirma Claudia Sheinbaum

Ante señalamientos de nepotismo en algunos estados del país, como Guerrero o Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum confía en que las nuevas leyes que planteó sean aprobadas en los Congresos locales.En la Mañanera de este 12 de febrero, la titular del Ejecutivo federal aseguró que es un deseo del pueblo de México.

“Esperemos que no, que sí pasen las iniciativas, es un deseo del pueblo de méxico, esto no fue un invento mío, lo fui recogiendo durante toda la campaña, además del tiempo que llevamos participando.

“La gente no quiere que haya nepotismo, que se herede un puesto a un familiar, si un familiar quiere participar en política, por lo menos que pase un periodo, pero que no sea que el familiar se lo herede a la esposa, incluso la Consejería Jurídica puso que en los últimos tres años no hayan sido pareja, para que no haya una simulación”, sostuvo en Palacio Nacional.

En el marco del 108 Aniversario de la Constitución de 1917, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso de la Unión dos reformas constitucionales con las que se garantizará la no reelección y la prohibición expresa del nepotismo en cargos de elección popular.

Claudia Sheinbaum descarta modificaciones a Ley del ISSSTE

La nueva ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no tendrá más modificaciones, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En la Mañanera de este 12 de febrero, la primera mandataria urgió aprobar esta normativa, que tendrá varios beneficios para los derechohabientes.

“Ya se aprobaron en la Cámara de Diputados modificaciones y ésas son las modificaciones que, desde mi perspectiva, deben aprobarse en el Senado, ya no más.

“Además es muy importante que Infonavit ya tenga su nueva estructura y la posibilidad de hacer vivienda, y todos los deudores, los 2 millones de deudores, puedan ver sus beneficios con esta ley”, afirmó en Palacio Nacional.

Ayer, en la Cámara Alta, el senador Adán Augusto López se reunió con líderes sindicales para escuchar sus principales demandas respecto a la propuesta del Infonavit.

