Horóscopo de la semana: Capricornio y Tauro serán más dichosos hasta el 14 de febrero, según Mhoni Vidente

La semana inicia con la suerte del lado de los capricornio y tauro, pues serán bendecidos por la energía de los astros en esta semana que va del 10 al 14 de febrero. Las predicciones de Mhoni Vidente nos revelan cómo le irá a cada signo del zodiaco en el mes de febrero y podrás conocer quiénes serán los más bendecidos.

La vidente cubana tiene las mejores predicciones en salud, dinero y amor para cada signos del zodiaco, consulta lo que viene para ti en esta semana en la que el poder de la Luna Llena cobra más fuerza sobre todo lo que tiene vida en la Tierra.

Horóscopo de la semana, predicciones de Mhoni Vidente

Te dejamos las predicciones de los horóscopos según Mhoni Vidente para esta semana del 10 al 14 de febrero.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros que definitivo son tiempos de crecer económicamente y hacer inversiones que te hagan hacer un patrimonio, tu racha de riqueza continua no la dejes pasar y recuerda que lo tiene en planes nadie no conozca para que no te llenes de envidias, tu mejor dia es el martes, tus números mágicos son 06 y 13, tu color es el amarrillo y naranja, tus signos compatibles capricornio y virgo, saca tu tesis y título universitario, debes de cortar lazos del pasado y avanzar con una nueva relación sentimental, días de muchas buenas noticias a tu alrededor sobre todo en lo laboral recuerda que tu signo siempre busca la excelencia en todo lo que realiza y siempre vas a tener tu recompensa así que no dejes de luchar y alcanzar tu objetivo , debes tener cuidado con las personas que te juntas de amigos o compañeros de trabajo porque no todos te quieren ver triunfar así que aprende a ser más selectivo y busca siempre personas más afines tu forma de ser, sales de viaje por cuestiones de trabajo que va ser muy provechoso para tu ámbito laboral , ten cuidado con problemas de úlceras y estomago trata de ir con tu medico porque va ser tu punto débil, este día 13 de febrero te recomiendo que prendas una vela de color rojo e invoques a tu ángel de la guardia para que le pidas todo lo que necesita y veraz que pronto será cumplido. Aries es un signo de personalidad muy fuerte y líder por naturaleza y como es un signo de fuego su mundo lo mueve los ideales y casi siempre se realizan como personas que ayudan a los demás en encontrar su camino en la vida.

Tauro

La carta de la Estrella que te dice que tu salud es primordial que no dejes que avancen las enfermedades físicas y mentales que está en ti ponerle un freno a todo eso llevando un mejor alimentación y haciendo ejercicio que eso te va ayudar mucho, la carta de la estrella te recomienda que hagas un negocio propio con tu familia que te va dejar un dinero extra que son tiempos de abundancia, tu mejor dia es el lunes, tus números mágicos son 01 y 15, tu color es el verde y blanco, recuerda que tu signo es muy rencoroso y vengativo pero eso no te deja estar en paz asi hay que aprender a quitarte todo eso de tus pensamientos y vivir lo más feliz que se pueda, recuerden que tu signo siempre está buscando el éxito en la vida y por eso nunca se va dejar vencer y que los errores son experiencia de conocimientos y siempre el signo de tauro va encontrar el éxito, tramitás papelería de hacienda y pagos de tarjetas de crédito es importante sanar tu economía y empezar a medir tus gastos innecesarios, ya no busques a ese amor que se fue de tu lado recuerda que siempre suceden las cosas es porque te convienen así tu sigue adelante en todo y veraz que en estos días te llegara un amor más compatible del signo de Acuario o Virgo , este día 11 de febrero te recomiendo que prendas una vela de color blanca para que la suerte este de tu lado y trata de cargar un limón verde en tu bolsa por siete días que eso te ayudar a cortar todo lo negativo. El signo de Tauro casi siempre tiene una mentalidad de autocrítica por lo que suele ser racional y muy lógico pero muy estricto en su vida así traten de mediar todas estas cualidades para que después no tengan ningún problema.

Géminis

La carta de la Torre será tu guia en esta semana y te dice que estas en un momento de tomar decisiones importantes para que puedas avanzar en tu profesional recuerda que tu signo es muy cambiante y eso lo hace ser inseguro asi que quitante temores y busca nuevos rumbos de progreso en tu laboral, tu mejor dia es el miércoles, tus números mágicos son 23 y 29, tu color es el amarrillo y blanco, tus signos compatibles libra, escorpión y acuario, visualizate en el éxito y no platiques tus metas, sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría,dias de estar un poco nervioso y alterado por problemas personales recuerda que tu tiene el poder de quitarte todo lo negativo solo necesitás concentrarte en lo que necesitás y veraz que vendrá a ti esa tranquilidad para estar mejor, sales de viaje por cuestiones de trabajo recuerda que tu signo siempre necesita mover su energía para que se reinvente, te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito trata de empezar más ahorrativo en tu vida , tu mejor día va ser el 13 de febrero en ese día la suerte te va sonreír en todos los sentidos y más en cuestiones de trabajo por fin te ofrecen una contrato nuevo que te va dejar más satisfacciones pero recuerda siempre ser discreto con tus planes para que no te llenes de envidias en ese día trata de prender una veladora blanca para que la suerte se quede contigo más tiempo, tendrás exámenes en tu escuela trata de ser más aplicado en tus estudios para que puedas avanzar más, ten cuidado con problemas de riñón trata de ir con tu médico, los del signo de Géminis posen una gran don de poder y ser admirados por eso casi siempre buscan la perfección en la belleza y sobre todo sentirse el centro de todo los eventos su personalidad tan carismatica los hace ser siempre personas de éxito en todo lo que realizan.

Cáncer

En la carta del tarot te salió La Rueda de la Fortuna que nos dice que son tiempos de cerrar ciclos en la vida y seguir avanzando que no puedes quedarte donde no te quieren y es mejor buscar nuevos rumbos de felicidad que es el momento de dar terminado ese problema sentimental, la carta de la ruda de la fortuna tambien suerte en juegos de azar con los números 25 y 49 tu color es el rojo y amarrillo, tu mejor dia es el jueves, tus signos compatibles escorpión y capricornio, protegete de las envidias y mal de ojo son días de no confiar en nadie, días de buena suerte para tu signo van ser unos días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo solo trata de no platicarlo hasta que se te realicen para que no tengas envidias a tu alrededor, recuerda que tu signo su elemento es el agua y eso lo hace siempre estar en constante crecimiento espiritual y servicio a la humanidad asi que empieza analizar hacer una maestría y tener un curso en estos meses recuerda que siempre el estar aprendiendo te va servir para crecer más como persona , trata de no descuidar a tus padres mínimo trata de verlos una vez a la semana, cuidate de dolores de cabeza es por el estrés trata de empezar una rutina de ejercicio, haces planes de viajar para el mes de abril con tus amigos, este día 13 de febrero tu signo va entrar en una etapa nueva de superación personal asi que este día te recomiendo que prendas una vela de color rojo y pidas a tu ángel de la guardia lo que tanto deseás para ser feliz.

Leo

La Carta del Mago te va guiar en estos días y te dice que tendrás la fuerza necesaria para salir adelante de cualquier problema que no te rindas que tu signo está hecho para vencer cualquier adversidad y esta carta como es la primera del tarot es señal de buen augurio que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy es decir momentos de cambios en lo laboral, tu mejor dia martes, tus números mágicos son 03 y 38, tu color es el rojo y verde, tus signos compatibles sagitario y aries, días de no confundir las oportunidades que te da la vida y más en lo profesional en estos días te llegara una proyecto laboral aceptalo que los día 11 de febrero te va llegar una corriente de energía positiva por eso te recomiendo prender una vela blanca para que el aura del éxito te rodé más tiempo recuerda no platicar tus planes y se más discreto, te llega un dinero extra por la venta de una propiedad , eres el más sociable y carismático del zodiaco por eso siempre vas a estar rodeando de muchos amigos, en el amor trata de no dar ilusiones si no vas a cumplir es mejor ser claro y no cargar con problemas que no son tuyos, decide darle un cambio a tu vida recuerda que tu signo es muy mental y si no está bien en un lugar tu solo te bloqueás para no avanzar así a buscar mejores oportunidades de crecimiento profesional, te buscan para invitarte a salir de viaje con tus amigos para semana santa tu trata de irte eso te va ayudar a renovar energías.

Virgo

La carta del Diablo va ser tu guia en estos días que te dice que ya no debes de seguir con ese rumbo de vida tan agitado y con malas amistades a tu alrededor que son momentos de cambios positivos como hacer ejercicio y tener mejor alimentación que eso te va llevar a tener más energía positivas a tu alrededor recuerda que la carga del diablo son envidias y brujerías en tu vida asi que trata de protegerte siempre y no ser tan confiado con los que te rodean, esta carta del diablo es dinero fácil y rápido y tus números son 04 y 07, tus colores son rojo y amarrillo, tus signos compatibles son acuario y tauro, va ser unos de sanación de tus enfermedades, arreglás tramites de visa americana o migración, días de mucho cambios en tu vida personal por fin cierra ciclos de energías negativas y empieza a evolucionar como persona y más en el día 11 de febrero a tu signo le va venir una corriente de energía positiva y los astros estarán a tu favor para crecer en todo lo que te propongas ,recuerda que tu signo es tierra y eso te hace ser muy realista y siempre vas estar avanzado paso a paso en tu vida laboral, recuerda que tu signo es muy terco y de temperamento fuerte que eso los hace caer en constantes problemas con sus seres queridos por eso te recomiendo tratar de medir tus enojos, recuerda que a veces los amigos no son lo mejor opción de estar en tu empresa mejor contrata gente profesional y así te evitás problemas, un amor del pasado va querer regresar contigo, preparás un viaje para el mes de abril y te vas con tu pareja de vacaciones.

Libra

La carta del Ermitaño va ser tu guia en esta semana y te dice que es el momento de encontrarse contigo mismo y saber para que estas en este mundo es decir buscas tus anhelos y realizarlos de la mejor manera que la carta del ermitaño tambien te dice que no peques de confiado y siempre revisado todo lo que vayas a hacer para que no tengas problemas de fraudes o robos, tus colores de la suerte son verde y blanco, tus números mágicos son 14 y 19, tus signos compatibles acuario y aturo, suelta para recibir nuevas oportunidades de vida es decir dejar el pasado donde debe, días de estar un poco más tranquilo en cuestiones de trabajo recuerda que tu signo es muy importante en todo lo que realiza y más en lo laboral así que deja a un lado los pensamientos pesimistas y llenate de tu energía positiva para que llegues a triunfar y si en ese trabajo ya no te quieren tu busca otro en estos días que se te va dar sin problemas, recuerda que tus signo lo domina el reinventarse en todo a su alrededor y sus día mágico el 13 de febrero y dará comienzo a una etapa de transformación para tu signo llevándote a un nivel más fuerte en lo económico por eso te recomiendo que prendas una vela de color rojo y te pongas algo nuevo como zapatos o ropa que eso te va ayudar a tener más suerte , ya no pienses en lo que no has hecho mejor concentrate en tus logros y trata de superarte tú mismo y veraz que se te va dar ,en el amor le das mucha importancia a lo que te dice tu pareja recuerda que las relaciones son para construir no para destruir por eso te recomiendo que lleves tranquilo tu relación amorosa ,decide comparar boletos de avión para el mes de marzo para irte avistar a unos familiares, cuidate de problemas de hormonas y nervios trata de ir con tu médico para que después no influyan tanto en tu vida

Escorpión

Te salió la carta del Sol que sin duda nos dice que la buena fortuna te va rodear en estos días que vas a sentir con los rayos del sol queman todo lo negativo que venias padeciendo de tiempo atrás y te llenaras de optimismo en todo lo que vayas a realizar sin duda es tu tiempo de felicitad y riqueza, embarazo en puerta, tus signos compatibles aries y piscis, tus números 07 y 29, tu color es el azul y verde, tu punto débil los problemas hormonales, semana de muchas buenas noticias a tu alrededor sobre todo en lo laboral por fin decide cambiarte a un nuevo trabajo con mejor salario, debes tener cuidado con las personas que te juntas porque no todos te quieren ver triunfar así que aprende a ser más selectivo, sales de viaje por cuestiones de trabajo que va ser muy provechoso para tu ámbito laboral , ten cuidado con problemas de pulmones trata de ir con tu medico porque va ser tu punto débil , recibas un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo que va llenar de alegría, los día mágico para tu signo es 11 de febrero por eso te recomiendo que prendas una vela de color rojo e invoques a tu ángel de la guardia para que le pidas todo lo que necesitás y veraz que pronto será cumplido. escorpión es un signo de personalidad fuerte y su misión es siempre buscar el éxito en su vida y como es un signo de agua su mundo lo mueve los sentimientos y casi siempre se realizan como personas que ayudan a los demás en todos los sentidos.

Sagitario

Te salió la carta del carruaje que te dice que es el momento de tomar las riendas de tu vida para conseguir el éxito y ya no dejarte manipular para nadie tambien esta carta del carruaje nos dice que el triunfo en cuestión de proyectos será tuyo solo trata de ser más discreto y no llenarte de envidias, tus números mágicos son 10 y 16, tus signos compatibles amarrillo y naranja, tus signos compatibles aries y cáncer, te regalan una mascota que te dará mucha alegría, dias de mucho trabajo atrasado y estar en constante juntas con tus superiores para ordenar los cambios de puesto , cuidate de problemas de salud sobre todo de la riñón que va ser tu punto débil , el sagitario es un signo que siempre busca controlar todo lo que está a su alrededor y cuando algo no lo puede controlar lo hace sentir frustrado por eso te recomiendo que trates de estar tranquilo y analizar todo lo que vayas hacer en tu ámbito personal ,te recomiendo que este día 13 de febrero que va ser un nuevo ciclo para tu signo prendas una vela de color rojo y le pidas a tu ángel de la guardia lo que tanto necesitás y veraz como será cumplido en poco tiempo también si te puedas cortar el cabello ese día para renovar tus energías , cuidate de los chismes y trata de no comentar nada de tu vida personal y menos en cuestión amorosa, ,recuerda que no todo en la vida es el dinero también se alienta el Alma así trata de estar más espiritual en estos días.

Capricornio

Te salió la carta del Mundo que te dice que estas en el final de un ciclo y empezando otro con nuevas energías positivas es decir que estas en tu momento de reinventarte que esta carta te va facilitar la toma de decisiones para que alcances el triunfo en lo que realices eso si debes d aprender a quitarte personas tóxicas que solo te quitan tu buena energía, tus números mágicos son 09 y 73, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles virgo y aries, recuerda que el poder de la manifestación te ayuda a crecer más en lo profesional, sales de viaje por cuestión de negocios, semana de muchos cambios en tu trabajo y reacomodo de personal pero tú vas a quedar mejor posicionado, recuerda que tu signo está cruzando por una etapa de superación en todo y necesitás tener más paciencia en cuestiones de problemas personales que estas energías encontradas pronto pasaran volverás a ser el mismo en todos los sentidos , recuerda que tu signo es el más centrado y maduro del zodiaco así trata de poner tu mente en cuestión positiva para que puedas solucionar todo de la mejor manera , en el amor seguirás con tu pareja actual pero a veces tú mismo te aburres y decidas salir con más personas sin cortar a tu relación y eso hace que siempre vivas confundido de no saber con quién estar en cuestión de pareja así aprende a ser más fiel y definir qué quiere para tu futuro , te busca tu papi para pedirte un dinero prestado y que le ayudes con unos trámites del seguro social ,pagas deudas de tu tarjeta de crédito y te pones al corriente en tu economía, tu mejor día va ser el 13 de febrero trata de prender una vela roja a los ángeles guardianes para que te protejan de todo lo negativo en ese día vendrá un golpe de suerte en el dinero y un amor regresa a ti en ese día que te va poner muy feliz , trata de estudiar más para los exámenes de tu carrera universitaria.

Acuario

La carta del tarot te salió es el Loco es una carta de mucho entusiasmos y decisiones para ser feliz esta carta te ayuda a madurar y crecer más en lo profesional y saber realmente que quiere en tu vida recuerda que junto a tu cumpleaños te da una formula perfecta para realizarte en todo lo que deseás de negocios propios , recuerda que como cumplas años trata de consentirte en todo lo que quiere que pare eso trabajás, tu mejor dia es el jueves, tus números mágicos son 18 y 24, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles libra y géminis, cuidado con los amores prohibidos que solo te causan dificultades, días de sentirte un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones recuerda que tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo y estar muy acelerado por eso se te recomienda relajarte y organizar mejor tu tiempo para que puedas hacer todo de la mejor manera ,te piden un dinero prestado y va ser un ser querido, ten cuidado con dolores de cabeza y garganta trata de ir con tu médico, te llega un dinero extra y va ser por cuestiones de una deuda del pasado , compras boletos de avión para irte de viaje en semana santa con tu pareja recuerda que los mejores momentos de tu vida es cuando lo disfrutás con la persona indicada, eres muy intenso en cuestiones de negocios y tu signo siempre atrae mucho el dinero y eso hace que siempre te va llevar al éxito, sigue con la dieta y haciendo ejercicio que eso te está haciendo verte de lo mejor , te buscan para ofrecerte un proyecto de trabajo para irte a vivir al extranjero , tendrás un golpe de suerte el día 13 de febrero se te recomienda ponerte algo de plata y prender una vela roja para que tengas más fuerza espiritual, te regalan una mascota que te dará mucha felicidad.

Piscis

La carta del tarot te salió el Juicio que sindica que es el tiempo de volver estudiar y tomar una maestría que tu mejor especialidad es medicina, diseño o relaciones internacionales, esta carta del juicio te da la buena suerte de resolver todos los asuntos legales que tengas pendiente asi como sacar tu pasaporte y visa extranjera que no tendrás obstáculos, debes de aprender a no ser tan confiado con los que te rodean que después abusan de tu buen espíritu, tus números mágicos son 11 y 12, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles cáncer y virgo, recuerda que somos los que pensamos asi a tener la ley de atracción siempre, trata de no caer en provocaciones laboral y no estar a la defensiva de cualquier opinión y veraz como seguirás de lo mejor asi a controlar un poco más tus impulsos, decide seguir con el ejercicio y cambiar tu alimentación más saludable para verte de lo mejor en esta primavera , este día 11 de febrero los astros se van alinear a tu favor y más el Sol por eso te recomiendo salirte a caminar en la mañana con ropa clara y ponerte mucho perfume y pedirle a Dios lo que tanto necesita y veraz como vas a tener respuesta y ese mismo dia trata de cortarte el cabello para que se renuevan las energías , también te invitan a salir de viaje para el mes de marzo en tu cumpleaños, ya no busques razones para no estar enamorado tu dejate querer, cambiás unas cosas de tu casa para remodelarla para tener más espacio ,recuerda que es bueno ahorrar pero trata de no quedarte con el antojo y comprátelo recuerda que para eso trabajás , te regalan una mascota, te haces un tratamiento estética para verte más juvenil, yo sé qué a veces no entiende las decisiones de Dios pero recuerda que tu Fuerza Espiritual sea mayor y aceptar lo que te pasa en la vida.