Se concreta el ‘sueño’ de Don José Sulaimán

El día de ayer se vivió uno de los eventos más importantes del año, el muy esperado Super Bowl. Sigo esperando ver a mis queridos Cowboys regresen al Súper Domingo. Son ya 30 años de dar pena.

Mi predicción es que Patrick Mahomes y los Chiefs logren lo que nunca nadie antes ha hecho, el tricampeonato. Philadelphia es un gran equipo, pero al ser archirrival de Dallas, me voy con Kansas City.

El trabajo para lograr el sueño de mi papá, la Copa Mundial de Boxeo profesional, ha sido titánico, y estamos ya en la última etapa de preparación con la selección de los 32 peleadores de peso pluma, súper ligero, medio y completo, que competirán por la gloria del Trofeo José Sulaimán.

Este Grand Prix del Boxeo es la primera Copa del Mundo que se realiza en nuestro deporte, y representa no sólo una oportunidad para alcanzar la gloria deportiva, sino como un trampolín para impulsar los sueños de jóvenes atletas de todo el mundo.

El WBC y Riyadh Season han trabajado incansablemente para hacerlo realidad, gracias a su excelencia Turki Alalshikh.

Esta no es una competencia cualquiera, porque 128 jóvenes promesas del boxeo mundial en cuatro divisiones (pesado, medio, superligero y pluma) subirán a un escenario global del más alto nivel, representando a sus países y compitiendo por la oportunidad de alcanzar la grandeza.

El Boxing Grand Prix representa una verdadera oportunidad para jóvenes atletas, a menudo de orígenes humildes, de forjar un camino hacia una vida mejor, a través de la disciplina, la dedicación y el noble arte del boxeo.

La seguridad y la equidad son primordiales. Exámenes médicos rigurosos, pruebas de antidoping y un innovador sistema de puntuación abierta, además de la repetición instantánea, advertencia de 30 segundos y criterios de desempate, garantizan una competencia nivelada y segura.

Este torneo es el sueño de José Sulaimán hecho realidad: una Copa Mundial de Boxeo, donde boxeadores de todos los rincones del mundo pueden competir.

Es un viaje, desde las primeras etapas de eliminación hasta las grandes finales, que culmina con cuatro campeones coronados en cada una de las divisiones.

El torneo será transmitido a nivel mundial por la plataforma de DAZN, un escaparate inmejorable para las futuras estrellas del boxeo que competirán en esta justa.

¿Sabías Que...?

El Grand Prix del Boxeo es un tributo a la valentía y la pasión de los boxeadores que entregan todo en el ring.

Se trata de descubrir las estrellas del mañana y ofrecerles la oportunidad de alcanzar la fama y un futuro que nunca creyeron posible.

Es un viaje de esperanza, trabajo duro y la búsqueda implacable de los sueños.

Anécdota de hoy

Fue en 1976, cuando estaba en mi partido en la Liga Pequeña de Beisbol Lindavista, y mi papá me dijo:

“¡Vámonos, mijito! Tenemos algo muy importante qué hacer”. Me regresé a la casa con él, y era precisamente para ver el Super Bowl: Dallas contra Pittsburgh, perdieron los Cowboys, pero como mi papá era vaquero, desde ese día me volví Cowboy fan número uno.

Así fue mi papá siempre leal, institucional y entregado a sus pasiones.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

EEZ