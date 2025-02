Mujer narra momentos de terror tras pedir un viaje por aplicación en Escobedo; "No se lo deseo ni a mi peor enemigo"

En redes sociales se viralizó el relato de una mujer de Escobedo, Nuevo León, compartió su angustiosa experiencia al tomar un viaje a través de una plataforma de taxi por aplicación. La joven, identificada como Jazmín Palomo, relató el incidente que vivió el pasado jueves 6 de febrero alrededor de las 16:00 horas, cuando abordó un taxi de la aplicación con la esperanza de llegar a su casa.

Sin embargo, lo que comenzó como un trayecto común, se transformó rápidamente en una pesadilla que la dejó aterrada, la publicación de Jazmín en su cuenta de Facebook, todo parecía normal al principio, el conductor, identificado con el mismo nombre y placas que aparecían en la aplicación, parecía estar haciendo su trabajo de manera tranquila.

No obstante, cuando el viaje comenzó, algo extraño ocurrió, el conductor, sin previo aviso, tomó una ruta diferente a la que había sido prevista por el mapa de la aplicación. De acuerdo con Jazmín, el hombre desvió su camino hacia una zona baldía y apartada, lo que comenzó a generar inquietud en la joven.

Al percatarse de que la situación se tornaba peligrosa, la joven pidió al conductor que abriera la puerta para poder escapar, a lo que él respondió con calma, diciéndole que se tranquilizara. Sin embargo, la joven, ya muy asustada, decidió salir del vehículo y ponerse a salvo. En ese instante, el conductor, con una sonrisa perturbadora, le gritó:

Al llegar a la casa, una joven le ofreció apoyo, pero en ese preciso momento Jazmín notó que el conductor aún la observaba desde la esquina, lo que incrementó su miedo

“Yo empecé a temblar, tenía mucho coraje. No se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Es una impotencia y un miedo, gracias a Dios mi hermano en ese momento me marcó y él me pidió un carro y me siguió todo el viaje”, relató, aliviada por el apoyo recibido.