Taxista atropella a niña en las calles de Puebla y se da a la fuga: VIDEO

En redes sociales se difundió un video en el que se muestra el momento exacto en el que un taxista arrolla de manera accidental a una niña en las calles de Puebla y lo que causó indignación es que el conductor decidió darse a la fuga pese a percatarse que la menor quedó lesionada en el suelo, por lo que en plataformas digitales ya se inició una campaña para tratar de identificar al operador de transporte público, además las imágenes desataron un intenso debate en torno a la responsabilidad de las partes involucradas en este desafortunado percance.

El video de este atropellamiento fue difundidas a través del perfil de X del periodista, Carlos Martín Huerta, quien señaló que estos hechos ocurrieron en la calle Alhelí de la colonia Viveros del Valle en la capital de Puebla y de acuerdo con los datos de la grabación eran las 15:46 horas del pasado martes 17 de septiembre cuando ocurrió el accidente.

Taxista huye tras atropellar a una niña en las calles de Puebla

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver que un automóvil Tsuru habilitado como taxi circula por la calle Alhelí, sin embargo, de manera inesperada una niña cruza la calle corriendo y es golpeada por uno de los costados de la unidad, por lo que sale proyectada contra el piso, posteriormente se puede ver que el operador del taxi baja la velocidad y hasta se puede apreciar que aparentemente pretendía detenerse, sin embargo, finalmente decidió no hacerlo y escapó de la zona a toda velocidad dirigiéndose hacia la avenida Camino Real de Manzanilla en dirección a la Universidad Tecnológica de Puebla.

Cabe mencionar que, luego de ser arrollada, la menor permaneció tendida sobre el asfalto durante varios minutos y distintas personas se acercaron para auxiliarla, sin embargo, se desconoce si las lesiones que sufrió son de gravedad, por lo que se espera que en los próximos días fluya más información en torno al estado de salud de la niña.

El taxista decidió huir pese a percatarse que la menor quedó lesionada. Foto: X: carlosmartinh

Como se dijo antes, el video de este atropellamiento generó una gran indignación en plataformas digitales donde decenas de internautas iniciaron una campaña para tratar de identificar al taxista y que pueda hacerse responsable de los gastos médicos y hasta legales derivados de este desafortunado percance.

Por otra parte, también es necesario mencionar que, las imágenes del accidente generaron un debate pues un sector de internautas asegura que el taxista no tuvo la culpa de haber atropellado a la niña pues debido a que había una camioneta estacionada le fue imposible ver que la niña cruzaría la calle corriendo, no obstante, lo que se condena indiscriminadamente fue el hecho de haber decidido huir y no brindarle auxilio a la menor.

Sigue leyendo:

Motociclista sufre fracturas tras derrapar por evitar atropellar a un perro

Sin motivo aparente, matan a balazos a dos alumnos de prepa cuando regresaban a sus casas: IMÁGENES FUERTES