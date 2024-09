IMÁGENES FUERTES ciclista es arrollado por un automóvil al chocar con una puerta

Los ciclistas son algunas de las personas que mayor riesgo corren a la hora de transitar en la vía pública. En contraste con los motociclistas, ellos tienen menor estabilidad y es más sencillo que puedan resultar lesionados por un ligero impacto con un vehículo, esto pese a las medidas de seguridad utilizadas.

Un claro ejemplo de estos sucesos ocurrió en las calles mexicanas, en donde un ciclista circulaba sin protección de rodilleras o casco y desafortunadamente sufrió las graves consecuencias de no tomar las precauciones necesarias a la hora de buscar una ciclovía. Sin embargo, también se puede observar en el video que el accidente fue provocado por uno conductor estacionado.

El ciclista toma la vuelta e intenta incorporarse a un carril, a pesar de que detrás a un automóvil que circula a una considerable velocidad. De un momento a otro, se abre la puerta de un vehículo que se mantenía estacionado y golpea de lleno al ciclista, quien pierde por completo el equilibrio.

Al caer de su bicicleta, el automóvil que se encontraba detrás no pudo reaccionar lo suficientemente rápido y arrolla el cuerpo del ciclista. Por tal motivo, el conductor se detiene, no obstante, el material de video no dura lo suficiente para descubrir si lo apoyó para verificar su estado de salud.

Atropellan a ciclista y pierde la vida en Puebla

Un ciclista perdió la vida al ser atropellado mientras viajaba el pasado 3 de septiembre en el Parque Ecológico, en el estado de Puebla. El automovilista emprendió su huida justo después del accidente, por lo que las autoridades no han logrado identificarlo. Cabe recordar que darse a la fuga durante este tipo de incidentes es razón suficiente para agravar la pena.



Sin embargo, algunos testigos decidieron ofrecer su apoyo y contactaron a los servicios de emergencia, por lo que personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas acudió a la escena. Por desgracia, fue demasiado tarde, pues el joven ya no presentaba signos vitales.

También es importante mencionar que la demanda hacia un conductor que atropelló a un ciclista se basará en el argumento sobre si el ciclista siguió de manera adecuada las reglas de tránsito, creadas precisamente para evitar incidentes viales y situaciones de riesgo.

