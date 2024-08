“El Virus" se queda en prisión: se dedicaba a extorsionar mujeres en Morelos

Yahir “N”, quien se identificaba como “El Virus”, fue vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva, por su presunta participación en al menos ocho extorsiones en el estado de Morelos, las cuales tienen la característica en común de tener víctimas del sexo femenino.

El sujeto fue detenido por Agentes de Investigación Criminal (AIC-UECS), adscritos a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), luego de recibir una denuncia realizada por una de sus presuntas víctimas, quien fue contactada por este hombre, de 20 años de edad, el pasado 25 de julio.

En esa fecha, la víctima fue contactada presuntamente por Yahir “N”, a través del número de WhatsApp 5518264976 para exigirle una cantidad de dinero supuestamente para financiar una organización delictiva, amenazando que, de no entregarla, le causarían daño a su familia. Dicho mensaje estaba firmado por “El Virus”.

Identifican a residente de Jojutla como "El Virus"

Al acudir ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto, se iniciaron los procesos de investigación que permitieron identificar al extorsionador como Yahir “N”, alias “El Virus” de 20 años de edad, vecino del municipio de Jojutla; contra quien el Agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada.

En un despliegue operativo, elementos AIC-UECS de la FIDAI realizaron la detención de “El Virus” en la colonia Los Pilares, perteneciente al municipio de Jojutla, y trasladado al Centro Penitenciario de aquel municipio.

Luego de su internamiento, en audiencia respectiva, el Juez de Control resolvió dictar un auto de vinculación a proceso por el delito de extorsión agravada, concediendo un plazo de investigación complementaria de tres meses y le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva.

Suman ocho denuncias, pero se estima su participación en 50 casos

Yahir "N" fue vinculado a proceso. Foto: Ilustrativa

En un lapso no mayor a dos semanas, “El Virus” acumuló un total de ocho denuncias por el delito de extorsión, en su mayoría, en agravio de mujeres, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario, no obstante, procesos de investigación arrojan que podría estar relacionado con al menos cincuenta extorsiones, las cuales no han sido denunciadas en los municipios de Jojutla, Tlaquiltenango y Zacatepec.

Las investigaciones en su contra continúan, por lo que las autoridades han solicitado a quien haya sido su víctima denunciarlo ante la FIDAI en las instalaciones ubicadas en avenida Emiliano Zapata número 803, colonia Bellavista en el municipio de Cuernavaca, o al número telefónico-WhatsApp 7774538343, donde se recibe información y denuncias, incluso de carácter anónimo.