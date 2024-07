Chofer de Paola Andrea publicó en redes a los "verdaderos asesinos" antes de entregarse a la Fiscalía

Un nuevo feminicidio ha enfurecido a todo México. Se trata de Paola Andrea, una joven de 23 años de edad que tomó un taxi de aplicación el pasado 7 de julio a las 2:20 de la madrugada, después de haber tenido una noche de fiesta junto a una amiga y su prima en el antro "La Consentida", en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Su cuerpo fue hallado durante la mañana del jueves 11 de julio, lo que desató una severa conmoción en la comunidad. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Baja California abrió una carpeta de investigación para capturar al feminicida y deslindar responsabilidades. La dependencia emitió el pasado domingo 7 de julio una ficha de búsqueda para dar con el paradero de la joven, antes de que fuera encontrada sin vida.

El principal sospechoso, Sergio Daniel "N", se entregó voluntariamente a la Fiscalía estatal al expresar miedo por las amenazas que él y su familia han recibido después haberle ofrecido servicio de taxi a Paola Andrea durante la madrugada del 8 de julio. Al ser cuestionado por medios de comunicación antes de entregarse a las autoridades, afirmó que las personas que lo señalan desconocen lo que sucedió.

La muerte de Paola Andrea ha causado gran descontento entre los mexicanos

"No me han dejado ni defenderme ni declarar. Y me vine por miedo y he tenido varias amenazas. Yo vengo a presentarme para que dejen en paz a mi familia y para que se lleve a juicio el proceso que se debe realizar. Estaba escondido más que por miedo y por todas las amenazas que he recibido. Y han ido judiciales, ya han ido personas a la casa, y por eso vengo", declaró antes de entregarse.

Sergio Daniel señaló a los presuntos asesinos de Paola Andrea

Sergio Daniel "N" utilizó un Nissan versa color negro para transportar a Paola Andrea supuestamente a su casa, sin embargo, nunca llegó. Antes de presentarse ante la Fiscalía, el conductor publicó en redes sociales a quienes él asegura fueron los verdaderos responsables del feminicidio de Paola Andrea.

Uno de ellos es "Liriko Wan", un artista de hip-hop en la ciudad de Mexicalli que cuenta con más de cinco mil seguidores en Facebook. El segundo señalado es Jacob "N", a quién nombró como el "verdadero culpable y asesino de Paola".