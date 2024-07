“Te voy a extrañar con el alma hecha pedazos”: mensaje del hermano de Paola, joven encontrada sin vida en Mexicali

Paola Andrea Bañuelos Flores era una joven de 23 años de edad que desapareció y cuatro días después fue localizada sin vida en Mexicali, Baja California. Pese a que todavía falta que se continúen las investigaciones sobre lo ocurrido, desde el primer momento, el hecho ha generado graves afectaciones en sus familiares.

Y es que después de que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California confirmaron la noticia, varios seres queridos de la joven han manifestado su sentir al respecto. Uno de ellos es su hermano Juan Bañuelos, quien le dedicó unas palabras a Paola.

A través de su cuenta de Facebook, Juan Bañuelos, hermano de Paola, ha agradecido el apoyo que él y su familia han recibido desde la desaparición de la joven el pasado 7 de julio y el que siguen recibiendo después de que se encontrara sin vida este jueves.

“Buenas tardes, primeramente no hay palabras para describir lo que mi familia está pasando y sintiendo, al igual no hay palabras para agradecerles todo el apoyo que nos han brindado sin esperar nada a cambio. Lamentablemente no fue suficiente”, se lee en la plataforma.