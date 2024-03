Anhelé Sánchez desmiente sentencia del juez contra Edgar Oceransky

La activista Anhelé Sánchez asegura que no haber sido sentenciada por daño moral y patrimonial por un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el 13 de marzo, tras la demanda interpuesta en contra de músico Edgar Oceransky. En marzo del 2022, Sánchez, publicó un video en donde presuntamente el músico habla de un interés y presuntas relaciones con menores de edad.

Este video, según la versión de Edgar Ocerasnky perjudicaron su imagen y como consecuencia la cancelación de un concierto en el Auditorio Nacional y demás recintos ya agendados en la República Mexicana. Anhelé Sánchez asegura que ella y su equipo de abogados, analizan la forma en la que procederán ante lo difundido por el cantante. Es importante aclarar que la sentencia no es definitiva, por lo que la activista buscará que la resolución sea a su favor.

En 2022 Edgar Oceransky fue acusado por Anhelé Sánchez por haber cometido grooming y abuso sexual en su contra. Estos señalamientos y acusaciones ocasionaron que el cantante cancelara su gira de conciertos en celebración de 20 años de carrera. Pero desde ese momento él desmintió lo sucedido y presentó una demanda en contra de la activista por daño y perjurio. Pidiendo una suma de 4 millones de pesos.

Hace unos días, el cantante compartió en sus redes sociales que un juez falló en su contra y explica que la demanda contaba con imprecisiones, además, presuntamente encontraron evidencia de que la mujer había acusado a otros ocho hombres a través de redes sociales del mismo delito, lo cual fue señalado como un “modus operandi”.

Con su derecho de replica, la activista Anhelé Sánchez le "responde" al cantante Edgar Oceransky sobre la presunta falla a su favor. En ella asegura que Oceransky es un dominador que busca demostrar su músculo político, social y económico al saberse impune y libre de difundir mentiras.

Se dice que yo tengo que darle una compensación económica, que no va a revelar “por seguridad” lo cual es falso, lo único que se dice en la sentencia es que, en caso de no hacer la publicación tengo que pagar una multa de treinta mil pesos. Se me ha sentenciado, también, a costear la terapia psicológica. Es importante recalcar que esta sentencia ni siquiera es definitiva y es tan solo la primera instancia, lo cual hace todavía más perverso que esta persona se atreva a difundir esta información y a hacerse el interesante diciendo que no va a revelar la cifra.