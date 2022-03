Edgar Oceransky responde a acusaciones en su contra tras comentar que le 'gustan las menores de edad'

El cantautor Edgar Oceransky, recibió un duro revés cuando la administración del Auditorio Nacional, decidió cancelar su presentación agendada para esta semana debido a un audio en el que Oceransky relata una situación muy incómoda en la que enaltece tener fascinación por las jovencitas menores de edad.

Luego de las desafortunadas declaraciones y difusión del audio, Edgar Oceransky no emitió comentario alguno, hasta el día de hoy que salió a dar la cara.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por su agencia de representación, Oceransky señaló sentirse mal por intentar calumniarlo, ya que ese audio es una especie de interacción con el público que hace entre canción y canción y lo viene haciendo de varios años atrás.

Por lo que señaló categóricamente que dicha información es totalmente falsa, ya que parte de su show incluye interacciones como esta que tienen un estilo de “sketch” y que como toda obra escénica entra en el terreno de la ficción, por lo que la denuncia presentada en Twitter por una usuaria de redes, es totalmente falsa y hasta el momento no ha tenido ninguna denuncia en alguna instancia legal.

“Probablemente el contenido del audio sea sensible y no agrade a muchas personas pero no debe descontextualizarse y deberá ser tomado siempre, como ficción”, indica el comunicado.