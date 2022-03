Auditorio Nacional y otros escenarios de México, le cierran las puertas a Edgar Oceransky

El Auditorio Nacional, en la CDMX, el Teatro Diana, en Guadalajara, y el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro, cancelaron los conciertos que Edgar Oceransky daría este mes, después de que una usuaria en Twitter difundiera un audio donde el intérprete señala que le gustan las adolescentes, porque son menos complicadas.

Anhelé, la mujer que difundió el material, comentó que a ella la empezó a cortejar cuando tenía 16 años e iba a sus conciertos.

“Cuando mi mamá se iba al baño y me quedaba sola con él, me tomaba de la cintura o me tocaba la espalda, preguntándome qué hacíamos para estar juntos. No le conté a nadie porque sabía que estaba mal, pero me emocionaba mucho que alguien de su edad se fijara en mí”, declaró en entrevista a El Heraldo de México.