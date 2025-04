Las y los jueces deben dar un trato digno e igualitario: Blanca Laura Rivero Banda

En México, las y los jueces deben dar un trato justo un trato digno e igualitario a las partes para poder impartir justicia aseguró la Candidata a Juez de Distrito en la Ciudad de México, Blanca Laura Rivero Banda.

En el conversatorio “Un café con los candidat@s” organizado por el Consejo Nacional de la Abogacía “Ignacio L. Vallarta”, Blanca Laura Rivero Banda señaló que pocos juzgadores atienden de manera cálida a las partes, que siempre delegan con su secretario de acuerdos.

Señaló que las y los jueces deben brindar un trato igualitario a las partes y estar cercano a las personas.

“Como abogada litigante he solicitado audiencia con el juez y me delegan con el secretario de acuerdos, debe existir trato digno e igualitario para las personas que acuden a los juzgados a pedir justicia”, explicó.

Blanca Laura Rivero Banda se pronunció porque la justicia sea pronta y expedita, que se debe impartir sin dilaciones injustificadas y sin obstáculos.

La candidata a Jueza de por el Distrito 3 de Benito Juárez en la Ciudad de México, afirmó que en caso de ganar la elección el próximo 1 de junio ‘yo no quiero ser un juez así, si yo tengo la oportunidad de llegar a la judicatura, yo quiero cambiar esa perspectiva, porque yo lo he batallado como abogada litigante”.

“Debe cambiar la actitud de algunos jueces, no todos, lo he de decir, algunos jueces su actitud ha sido lenta en la impartición de justicia. Un asunto que me quedó muy marcado donde fueron casi 7 años en materia familiar para que un juez pudiera decidir la custodia de un menor, toda una vida judicializada, desde que tenía dos años y ya iba a cumplir 10 años”, señaló.