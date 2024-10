Dan último adiós a Abraham, gerente de un banco asesinado durante asalto: "Salió contento y dijo que iba a regresar"

En medio del profundo dolor, familiares y amigos dieron el último adiós a Abraham "N", gerente de una sucursal de Banco Azteca ubicada en Copainalá, Chiapas, quien fue asesinado a los 32 años de edad durante un asalto el pasado sábado.

Abraham dejó en la orfandad a dos hijos de 12 y 9 años, de quienes logró despedirse antes de ir a trabajar. Su madre, Martha Cerón, relató el desgarrador momento en que su hijo le prometió regresar, consciente de la ola de violencia que azota al país y particularmente a su estado.

"Desgraciadamente le quitaron la vida, un humano maligno me arrebató a mi hijo y la mera verdad no sé si pedir justicia o esperar la justicia divina, porque la mera verdad yo hasta me imagino que pedir justicia terrenal, como que no va a funcionar, porque los malandros aquí es donde andan y, la mera verdad, no sé quién fue quien realmente me lo arrebató, lo único que sé es que él salió contento de aquí y me dijo 'mamita voy a regresar'", expresó su madre, citada por medios locales.

Asimismo, su familiar aseguró que su hijo no tenía enemigos y que los delincuentes solo buscaban el dinero. Los restos de Abraham fueron velados en su casa, en la colonia Menapac, donde nació.

Cuándo ocurrió el asalto en el que murió Abraham "N"

Sucursal de Banco Azteca en Copainalá. Foto: Especial

El asalto ocurrió el pasado lunes 28 de octubre y dejó como saldo dos personas heridas, además del gerente, Abraham “N”, sin vida. El robo tuvo lugar en Banco Azteca, ubicado frente al parque central del municipio, donde dos hombres armados irrumpieron en la tienda.

Al intentar oponerse al asalto, el gerente se negó a mostrar la caja fuerte. Como respuesta, uno de los delincuentes accionó su arma, asesinándolo y lesionando a dos trabajadores más. Los asaltantes se dieron a la fuga a bordo de una camioneta. Hasta el momento, se desconoce el monto robado.

Una víctima entre los cientos de asesinados con arma blanca en el estado

Datos oficiales de la SESNSP. Foto: Especial

Elementos de diversas corporaciones policíacas arribaron al lugar y solicitaron el apoyo de Protección Civil, pero desafortunadamente, el gerente ya no presentaba signos vitales. Minutos después, un perito de la Fiscalía General del Estado llegó para dar fe del deceso y ordenar el levantamiento del cuerpo.

Cifras oficiales revelan que en Chiapas se ha abierto un total de 525 carpetas de investigación por presuntos delitos de homicidio doloso durante los meses de enero y septiembre de este año. De estos, 359 fueron cometidos con un arma blanca, como el caso de Abraham “N”.

Sigue leyendo:

Jalisco anuncia medidas contra la Roda del Terror: ¿cancelarán el recorrido?

Esta es la multa a la que se exponen quienes usen máscaras en Tijuana durante Halloween