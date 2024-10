Jalisco anuncia medidas contra la Roda del Terror: ¿cancelarán el recorrido?

No habrá ninguna suspensión en ninguno de los sistemas de transporte público durante la realización de los festejos de Halloween y Día de Muertos en todo el estado de Jalisco, así lo dio a conocer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseguró que además habrá vigilancia especial en diversos puntos estratégicos.

De acuerdo con el líder local, se brindarán los servicios necesarios para que los habitantes de los 125 municipios del estado lleguen con tranquilidad a sus hogares y además puedan trasladarse a los festejos, así como a los eventos que habrá en todas las regiones que hay en la entidad.

Alfaro Ramírez no dio a conocer si habrá horarios especiales para los ciudadanos que se encuentren a altas horas de la noche lejos de sus hogares. No obstante, dijo que habrá vigilancia especial.

Miles de personas salen a rodar estas noches para celebrar la fecha. FOTO: Archivo.

Jalisco se blinda ante la Rodada del Terror

Enrique Alfaro dio a conocer que se hará el despliegue de las fuerzas de seguridad en puntos estratégicos de Jalisco para controlar las actividades de motociclistas que recorren las calles disfrazados durante la fecha bajo el nombre de la Rodada del Terror.

Indicó que no se darán a conocer de manera pública estos puntos, debido a que son parte de la estrategia para contener cualquier daño hacia los ciudadanos, pero explicó que se tiene previsto las formas en las que se podrá actuar ante este fenómeno que se lleva a cabo año con año en varios puntos del país.

"De lo que ha surgido en las últimas horas es la necesidad de tener un operativo vial especial para rodadas de motocicletas que han generado problemas en otras ocasiones".

Debido a que no hay ningún incumplimiento en la norma legal al disfrazarse y recorrer las calles, el gobierno no puede detener a la gente que participe en estos actos. No obstante, si estos incumplen con el Reglamento de Tránsito, pueden ser sancionados e inclusive sufrir el decomiso de sus unidades.

¿Dónde será la Rodada del Terror en Jalisco?

A través de redes sociales se han dado a conocer algunos eventos que motociclistas del estado han organizado para celebrar las fechas de Halloween y Día de Muertos. En ellas se convoca a las personas que conduzcan estos vehículos a fin de que se unana para recorrer las calles.

Pese a que en muchos de ellos se pide a los participantes mantener un ambiente familiar, hay algunos que optan por hacer trucos en la vía pública, conducir sin la protección necesaria o violando las disposiciones incluidas en el Reglamento de Tránsito local.

Algunos llevaron a cabo estas concentraciones desde el pasado 27 de octubre, aunque algunos más están convocando para el viernes 1 o el sábado 2 de noviembre. Debido a esto, el gobierno de Alfaro llevará a cabo la presencia de agentes en diversos puntos donde se han establecido las rutas de los bikers.

