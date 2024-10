Pablo Lemus recibe constancia como gobernador de Jalisco

Paula Ramírez Höhne, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Jalisco entregó la constancia como gobernador electo a Pablo Lemus Navarro. “¡Ésta ya es la buena!”, dijo Lemus al recibirla, casi cinco meses después del proceso electoral.

“Yo siempre me he sentido gobernador… estaremos con el gran honor, grandísimo honor de gobernar a Jalisco hasta el día 5 de diciembre del año 2030. Lo primero, muy agradecido con los jaliscienses por su respaldo, su apoyo. Muy agradecido con Dios y con mi familia, sobre todo entendiendo la grandísima responsabilidad que tendré a partir del día 6 de diciembre. ¡Estoy preparado! Me siento en mi mejor momento”, externó Pablo Lemus en entrevista.

“Voy a hacer un gran gobierno para Jalisco, un gobierno cercano, de resultados. Un gobierno que verdaderamente, las y los jaliscienses se puedan sentir orgullosos. La mejor manera de pagar ese respaldo que tengo de los jaliscienses es a través de mi trabajo”, añadió.



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo estará visitando Jalisco la última semana de noviembre o los primeros días de diciembre. Sin embargo, Lemus buscará una reunión en la residencia oficial de los Pinos la próxima semana, para que alcancen a contemplarse los proyectos de Jalisco en el presupuesto federal.

“Sería muy triste que nuestro estado pudiera quedar excluido de estos recursos federales… Es muy importante poder tener una reunión en su oficina para poder presentar los proyectos prioritarios de Jalisco para que puedan incluirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación… necesito darle un pronóstico a detalle de cada uno de los proyectos… No puede ser una reunión durante una gira, en el traslado en una camioneta, yo estoy pidiendo una cita formal en Palacio Nacional para poder dialogar sobre los principales proyectos de infraestructura, datos económicos. Necesitamos una junta de trabajo previo a la gira de trabajo que hará la presidenta Sheinbaum”.

El jalisciense dijo entender que no se haya concretado esta reunión con la presidenta del país porque hay otros temas prioritarios como la Reforma Judicial: “no lo tomo en absoluto como una dilación o desaire, entiendo las ocupaciones de la presidenta y las respeto”.

Lemus aplaudió que se haya anunciado un programa de recuperación de la red carretera en Jalisco, tanto por la seguridad de los usuarios como por el tránsito de transporte de carga que hay diariamente.

Pablo Lemus propone un "gobierno alegre"

Pablo Lemus Navarro adelanta que los jaliscienses sentirán orgullo de la calidad del gobierno y de su disposición al diálogo en general.

“Un gobierno alegre, resultados, cercanía, de respeto y sobre todo que se va a distinguir a nivel nacional como un oasis del desarrollo económico y social. Jalisco va a ser un gran ejemplo. Va a haber muchos gobiernos de entidades federativas que gobernarán sobre un mismo sello y un mismo color, nosotros tenemos la oportunidad de hacer un gobierno diferente, un gobierno de resultados, pero no será un gobierno de polarización, ni de pleito”.

Pablo Lemus confirma que no continuará durante su administración el actual fiscal jalisciense, como lo pidieran asociaciones que buscan a personas desaparecidas, esto por el desgaste físico y emocional que conlleva el cargo.

