Senado recibe 8 renuncias de los ministros y ministras de la SCJN

La mañana de este miércoles 30 de octubre el Senado de la República recibió la renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes rechazaron participar en las elecciones del próximo año y por ende deberán abandonar su cargo para el mes de agosto de 2025.

Los ministros que enviaron sus renuncias son: la presidenta de la Corte, Norma Piña, así como los ministros y ministras Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Ocho ministros presentaron su renuncia, confirma Fernández Noroña

La información fue confirmada por el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien escribió un mensaje en redes sociales poco antes de las 11:30 horas de este miércoles. "Acabamos de recibir, hace unos minutos, ocho renuncias de igual número de ministros y ministras de la SCJN", indicó el legislador en sus plataformas digitales oficiales. Se espera que en las próximas horas las renuncias sean aceptadas y se hagan efectivas para las próximas elecciones.

Cabe mencionar que las renuncias se dan debido a que los ministros rechazaron participar en las elecciones del próximo año. Fue con la aprobación de la Reforma Judicial que se estableció que los y las mexicanas deberán votar el próximo 2025 para elegir mil 600 cargos judiciales, entre ministros de la Suprema Corte, consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral Federal, magistrados de circuito y jueces de distrito.

A través de sus redes sociales, dos de los ministros que presentaron su renuncia, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Ana Margarita Ríos Farjat, compartieron cartas donde - por separado - explicaron los motivos por lo que decidieron renunciar y no competir en las elecciones del próximo año. En el caso del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, él explicó que - pese a estar calificado para la judicatura - no se considera un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular.

"Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor - para la que me siento más apto - donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan", escribió el ministro en su carta.

Información en desarrollo ...