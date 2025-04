Karla Sofía Gascón propina patada a Manolo Cardona durante partido de futbol y se vuelve viral | VIDEO

El nombre de Karla Sofía Gascón volvió a aparecer en las redes sociales, pero en esta ocasión no fue algún comentario o proyecto. La actriz de 'Emilia Pérez' se volvió viral gracias a un video en el que se puede ver como le propina una patada a un rival en un partido de futbol, para ser más precisos a Manolo Maldonado, quien se quedó tendido sobre el césped durante un buen tiempo por la falta cometida por la española.

Karla Sofía apareció en un campo de futbol gracias a que fue invitada a formar parte del equipo de celebridades de los Premios PLATINO 2025 contra el equipo de LaLiga EA Sports. El evento donde la actriz soltaría la patada al colombiano se realizó en Madrid, España, lugar donde se hicieron los premios.

La patada de Gascón no tardó en volverse viral en redes sociales, por lo que se pudo ver que la protagonista de 'Emilia Pérez' corrió hacia la zona donde se encontraba el cafetalero que recibió el esférico en el centro del campo y con un amague se quitó la marca de Karla Sofía que había corrido para intentar robarle el esférico y terminó impactándole la pierna.

La idea de la actriz era buena, pero la ejecución fue bastante mala, al punto de pegarle una patada a la altura de la espinilla a Manolo y dejarlo tendido sobre el círculo central. Cardona se tomó la pierna al instante, pero el dolor no bajaba, al grado que tuvieron que ingresar los médicos para revisar lo que había ocurrido. El silbante terminó por amonestar a Karla Sofía.

Tras volverse viral, Gascón decidió hablar sobre lo ocurrido en el campo de juego. En su llegada a la alfombra roja de los Premios PLATINO, la actriz no dudó en dejar claro que había jugado e inclusive que le metió dos trallazos a la leyenda del Real Madrid, Iker Casillas. posteriormente habló sobre la patada que le propinó a Cardona.

Karla Sofía se mostró molesta al escuchar que había una nueva polémica. Para ella fue una patada, como cualquier otra que ocurre en un campo de futbol. Su intención era ir por el esférico, pero se terminó cruzando con la pierna del actor colombiano. posteriormente dejó claro que no va a seguir dejando que la gente la difame.

"¿Qué polémica ni que ocho cuartos? Pues una patada normal de que pasa por el balón y se te escapa el pie (...) Esto es serio, os lo digo, porque no voy a seguir consintiendo, obviamente, que nadie me difame, ni que siga recopilando cosas que no están comprobadas que yo haya dicho, ni que yo soy. Entonces, probablemente, tengamos que vernos ya en un juzgado con quien se haya atrevido a tacharme de cosas", dijo Karla Sofía