PRI, PAN y PRD forman bloque contra los libros de texto gratuitos de la SEP con una acción de inconstitucionalidad

Las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y PRD, que conforman la coalición “Va por México” en la Cámara de Diputados, presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), promoverán amparos colectivos de padres de familia y realizarán foros con expertos; además llamaron a la resistencia civil a fin de frenar la distribución de los ejemplares para el ciclo escolar 2023-2024.

En conferencia de prensa, después de realizar una toma simbólica de las instalaciones de la SEP, los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero, y del PRD, Luis Espinosa Cházaro; así como Carolina Viggiano en representación del PRI, señalaron que los nuevos libros de texto violan el artículo tercero constitucional y múltiples disposiciones de la Ley General de Educación.

El líder perredista citó el texto constitucional que en su redacción vigente establece. “El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.

“Presentaremos una acción de inconstitucionalidad por la violación al párrafo del artículo tercero [...] los libros claramente violan este precepto constitucional y por lo tanto presentaremos con el número de firmas que tiene nuestro bloque legislativo, en esta misma semana esta acción de inconstitucionalidad para frenar el despropósito que tienen los libros de texto”, detalló Cházaro.

Advirtieron que la oposición luchará “a muerte” para impedir que los libros lleguen a manos de los niños y niñas del país. Foto: Cuartoscuro

Al respecto, el coordinador de la bancada panista, advirtió que la oposición luchará “a muerte” para impedir que los libros lleguen a manos de los niños y niñas del país.

Aclaró que lejos del tema ideológico que dijo el Gobierno federal quiere imponer a la infancia del país, su acción de inconstitucionalidad, así como los amparos, se basan en los múltiples errores que contienen como errores ortográficos, ubicaciones incorrectas; así como la disminución de espacio para asignaturas como matemáticas y español que dijo, son la base para formar profesionales.

“Un contenido que le quieren imponer a la niñez de este país que es erróneo, están repletos de faltas de ortografía, usan literalmente pleonasmos, en los libros, dicen ´subir para arriba´, ´entrar para adentro´, en las conjugaciones enseñan los verbos ´dijistes´, o ´vinistes´ [...]además, lo que está comprobado que es la herramienta para que los pueblos avancen desde el presente hacia el futuro del planeta que son las matemáticas, que son las ciencias exactas las que ayudan a definir, a comprender, a moldear nuestro planeta nuestra realidad y nuestra naturaleza, hayan pasado de 222 páginas, a 11 páginas”, detalló el diputado panista.

En este contexto, Romero sugirió a los padres de familia a destruir los fragmentos de los ejemplares que consideren no abona a la educación integral de sus hijos y los llamó a que no los utilicen.

“Yo como padre los tengo en mis manos, los destruyo, así de simple, o les quito las páginas que yo considere que no vienen de acuerdo con la educación que a mi juicio como padre les quiero dar, no hay mayor activación que esa, ningún amparo colectivo, ni una acción de inconstitucionalidad, sino el llamado a los padres y madres de familia que no estén de acuerdo con este texto simple y sencillamente no se use por sus hijos y tan tan”, señaló.

Los líderes parlamentarios anunciaron que también promoverán y orientarán a los padres de familia para presentar amparos colectivos con el mismo fin, impedir la distribución del material educativo, al mismo tiempo organizarán y realizarán foros en el Palacio de San Lázaro con la participación de todos los sectores: expertos, científicos, padres de familia, docentes y todos los sectores que estén en contra de que la niñez sea encaminada a la ignorancia.

“La segunda acción que llevaremos a cabo, es poner a disposición de los padres de familia amparos colectivos para poder frenar la distribución de esos libros que creemos harán mucho daño a la niñez de nuestro país, está plagado de errores, dejando de lado la discusión ideológica, los errores científicos, la rigurosidad científica, no está en los libros de texto”, subrayó el coordinador del PRD.

En tanto, la priista Cynthia López Castro, convocó a los padres de familia a que el 21 de agosto a realizar un acto de resistencia frente a la Secretaría de Educación Pública en protesta y para impedir que los libros se distribuyan para el próximo ciclo escolar que inicia el 28 de agosto.

“¿A qué convocamos?, a una resistencia social, convocamos a que el 21 de agosto, afuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, vamos a exigir que se frene el 28 de agosto esta distribución, porque es admisible que los niños de primero a sexto año de primaria puedan estudiar con esto”, señaló la legisladora.