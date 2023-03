Mario Delgado: las "corcholatas"tienen piso parejo

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ha adelantado que las llamadas corcholatas no renunciarán a sus cargos durante el proceso de selección del candidato a la Presidencia de la República para 2024, pues será únicamente el ganador de la encuesta quien se separe de su encargo, eso, a más tardar el 2 de diciembre, como marca la ley.

En entrevista para la sección Perfiles con Javier Solórzano, en Referente de la Noche, de Heraldo Media Group, el líder morenista fue cuestionado sobre el piso parejo para los aspirantes a la presidencia y la renuncia a sus cargos de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de Gobernación, Adán Augusto López y del senador Ricardo Monreal, y quienes se sumen como aspirantes, al respecto señaló que sus renuncias podrían resultar contraproducentes.

“No, es que ese es un proceso sui generis, el tema de renuncias es pensando que vamos a tener una precampaña, pero el hecho de renunciar para tener esta especie de competencia sí podría fijar antecedentes ante las autoridades electorales de actos anticipados de campaña, por eso tenemos que ser cuidadosos con eso… y por eso tenemos que ponernos de acuerdo en estos conceptos de piso parejo, también el tema de debates, cuándo serían y bajo qué formato”, señaló.

Ante la exigencia de piso parejo de los participantes, principalmente del canciller, quien advierte que no hay tal equidad debido a los reflectores públicos que generan los cargos que ostentan, Delgado considera que todos los presidenciables tienen, desde sus distintos puestos, una exposición importante.

“Yo creo que tienen plataformas extraordinarias la cancillería, la Jefatura de Gobierno, el Senado, la Secretaría de Gobernación, que son plataformas que te dan una gran exposición, y a lo mejor Marcelo Ebrard anda viajando, pero la gente se entera de lo que está haciendo a favor de nuestro país y estamos en un tema en donde la gente va a elegir a través de las encuestas”, resalta el dirigente.

Sin embargo, dice, que el proceso para la elección del candidato presidencial aún está en pausa e iniciará después del proceso electoral en el Estado de México y Coahuila, en donde en este momento están concentrados todos los esfuerzos del partido y que los resultados electorales en estas entidades son la puerta para las definiciones rumbo a 2024.

“Vamos a ver cuántos se inscriben, de la lista pasan al Consejo Nacional, que tiene más de 250 integrantes lo preside Alfonso Durazo, el consejo va a filtrar, va a decir estos cinco, estos 10, estos 15 perfiles tienen que ir a una primera encuesta, se realizará la primera encuesta julio-agosto y saldrán los finalistas. ¿Cuántos? Pueden ser dos, pueden ser tres”, detalla el dirigente.

La selección del candidato o candidata para el gobierno de la Ciudad de México es otro de los temas pendientes al interior de Morena y que se perfila sea motivo de desencuentros, por ello, la posibilidad de que el dirigente nacional sea la corcholata capitalina puede causar conflicto, señala el líder morenista, quien advierte que sin consensos le haría mucho daño al partido.

“Si yo me vuelvo corcholata de la Ciudad de México, pues abro un flanco de debilidad, de golpeteo, que podría debilitar esa fortaleza de liderazgo que necesitamos para conducir el tema de la selección del candidato y es un privilegio dirigir este movimiento”, comenta.

Sin embargo, refiere que en caso de que su eventual aspiración no genere problemas para la militancia de Morena, no descarta ser la corcholata capitalina.

“Si en el camino se abre una coyuntura y no genera ruido, pues cabría la posibilidad, yo creo que sí necesitamos perfiles fuertes, coincido contigo para la Ciudad de México y que no va ser como antes, de que cualquiera podría ganar, ahora hay que pensar muy bien lo que pasó en 2021, hay que tenerlo muy claro y ver cómo podríamos darle la vuelta a eso y sí pasa en buena parte por el perfil de la candidata o candidato que vayamos a tener”, dice Mario Delgado.

Cuestionado sobre lo que pasará cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador deje su cargo, Delgado enfatiza que el próximo titular del poder Ejecutivo deberá construir a partir del legado lopezobradorista.

—¿Qué será el 2 de octubre, cómo será la vida cuando el Presidente se va?

“Pues si se va, pero deja su legado, que es una herencia política que va a ser muy difícil de cambiar por fortuna, además, él ha procurado que la gente se quede con eso. Imagínate al próximo Presidente o Presidenta que diga —no, ya no tenemos lana para subir la pensión de los adultos mayores—, no tiene margen para hacerlo, o que diga —híjole, ya nos cansó un poquito esto de la austeridad, vamos a subirle un poquito el sueldo a los servidores públicos— ¡imposible!”, advierte.

El dirigente descarta la posibilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se convierta en una especie de Maximato.

—¿Pero tú no crees que el Presidente, y en frío te lo digo, sea un factótum?

“Al Presidente lo que lo mueve es la historia, él lo dijo ‘quiero ser uno de los mejores presidentes de la historia’— y su planteamiento siempre ha sido regenerar la vida pública de la nación, entonces no puede hacer él lo mismo que hacían los anteriores, porque entonces al propio movimiento lo metería en una dinámica que, tarde o temprano, lo llevaría a la implosión”, puntualiza el líder morenista.

