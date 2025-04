Proponen home office y horario escalonado para mejorar calidad del aire en CDMX

Ante las contingencias ambientales que apoyan a la capital, la presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, Elvia Estrada Barba, anunció que propondrá un día de trabajo desde casa y horarios laborales escalonados de entrada y salida para reducir el congestionamiento y uso de vehículos y mejorar la calidad del aire.

“Esta propuesta verde ha sido impulsada desde el año 2017, cuando nuestro actual coordinador Jesús Sesma Suárez lideraba la bancada ecologista en San Lázaro y hoy, ante la contaminación ambiental que provoca la concentración masiva de automóviles en las ciudades en horas pico, es importante retomarla para garantizarle a los habitantes el derecho humano a un medio ambiente sano”, indicó.

La también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, abundó que hacer home office y tener horarios laborales escalonados de entrada y salida, ayudará a incrementar la productividad, bienestar y calidad de vida de los trabajadores y sus familias, ya que se evita la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.

Consideró urgente retomar la iniciativa que busca modificar las leyes Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, la Ambiental de Protección a la Tierra y la de Fomento al Empleo. Finalmente dijo que presentará un iniciativa con esta acción y urgió a sus compañeros legisladora a apoyarla para traer mayores beneficios a los capitalinos.

Impuestos verdes deben ir en aumento para evitar contaminación

La Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad el documento de investigación “Impuestos Verdes: Herramientas Fiscales para la Mitigación del Cambio Climático y Desarrollo Sustentable”. El presidente de este grupo de trabajo, Pablo Trejo señaló que el documento propone tasas progresivas a los impuestos verdes que realmente disuadan las prácticas contaminantes.

Asimismo, en el texto se pide la creación de un Fondo Verde con mecanismos transparentes de reinversión, el desarrollo de incentivos fiscales para promover la economía circular, y la implementación de compensaciones para proteger a los sectores sociales más vulnerables. Asimismo, propone que se debe crear de inmediato una legislación en fiscalización ambiental en el próximo periodo ordinario de sesiones, como pasos indispensables para alinear a la Ciudad con los compromisos climáticos internacionales y construir un futuro más limpio, justo y próspero para todos sus habitantes.

Esta legislación expone debe iniciar con un diagnóstico comparativo que evidencia las brechas entre la tasa actual de 58 pesos por tonelada de CO2 y los 2 mil 806 pesos (127 euros) que aplican países líderes como Suecia. También puntualiza que España ha logrado integrar impuestos ambientales en su sistema fiscal mediante una contabilidad medioambiental robusta, donde estos gravámenes representaron el 38.1 por ciento de los impuestos sobre productos en 2023, destacando su enfoque en energía (77.5 por ciento) y transporte (13.7 por ciento).



Refiere que Suecia, pionera en impuestos sectoriales, redujo 50 por ciento las emisiones de NOx entre 1992-2007 mediante un esquema innovador que reembolsaba ingresos a plantas eficientes. En tanto, expone que Finlandia demostró el ‘doble dividendo’ al combinar impuestos al carbón con reducciones fiscales laborales, logrando simultáneamente menor contaminación y mayor empleo. Por otra parte, Alemania, con su reforma ecológica de 1999, integró impuestos multisectoriales que hoy representan 4.38 por ciento de su recaudación, contribuyendo a disminuir emisiones per cápita a 8 mil 586 kg de CO2 en 2023.

“Estos casos evidencian que los impuestos verdes funcionan cuando: 1) tienen tasas progresivas y mecanismos de compensación, 2) se articulan con otras políticas climáticas, y 3) incluyen revisiones periódicas para mantener su efectividad. La CDMX puede aprender de estas experiencias para superar sus retos actuales de contaminación atmosférica y gestión de residuos”, se indica.

El documento precisa que la CDMX presenta una situación ambiental crítica que demanda acción inmediata, pues la calidad del aire sigue siendo el problema más apremiante, con un 83.3 por ciento de los días en 2024 superando los límites permitidos de PM2.5 y un 63.3 por ciento en el caso del ozono. El sector transporte emerge como principal responsable, contribuyendo con el 88 por ciento de las emisiones de CO y 55 por ciento de los compuestos orgánicos volátiles en la Zona Metropolitana. Paralelamente, la gestión de residuos muestra cifras alarmantes: 13 mil toneladas generadas diariamente y una tasa de reciclaje que no alcanza el 4 por ciento,

pese a la existencia de instrumentos como el impuesto a plásticos no reutilizables.

