Rechazan reclasificar delitos de Vera Carrizal: quería que se le acusara de lesiones y no de tentativa de feminicidio

La sexta sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO), resolvió como improcedente la reclasificación del delito de tentativa de feminicidio a lesiones en contra de Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido que sufrió la saxofonista María Elena Ríos en septiembre del 2019.

"El día de hoy se ha confirmado el estricto apego a la ley de la vinculación a proceso por feminicidio, porque no son lesiones, nos intentan matar. La violencia ácida es una de las violencias más extremas perpetradas en contra de una mujer", señaló María Elena en Twitter.

La agresión ocurrió en septiembre del 2019 Foto: Twitter @_ElenaRios.

Lo anterior tras la audiencia que se llevó a cabo el medio día de este viernes en donde el magistrado Arturo Lázaro León de la Vega valoró como improcedente la reclasificación del delito de tentativa de feminicidio a lesiones contra el también empresario gasolinero y exdiputado local del PRI.

La medida judicial fue solicitada por el juez de amparo Ponciano Velasco Velasco, sin consentimiento de la musico, la cual calificó la acción como un método de revictimización además de que su falta de imparcialidad sólo evidenció su parcialidad y los infundados supuestos agravios de la defensa.

María Elena agradeció el apoyo que ha recibido

María Elena pidió que desde los tribunales se entienda qué es una violencia feminicida "quiero agradecerte a ti que me estás escuchando, quiero agradecerte por no soltarme a darle seguimiento a los gritos de ayuda que me he visto en la necesidad de hacer porque las instancias encargadas de impartir justicia, en Oaxaca al menos nos hacen sentir miedo todo el tiempo".

La abogada de la musico, Diana Cristal González solicitó dar trámite inmediato a los recursos que han interpuesto y seguimiento al caso para evitar acciones como la del pasado 21 de enero cuando el juez Teódulo Pacheco Pacheco le otorgó prisión domiciliaria al presunto feminicida.

