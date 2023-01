María Elena Ríos seguirá luchando por las mujeres: "Voy a hacer que esta vida valga"

La vida de María Elena Ríos quedó marcada tanto emocional como físicamente después de haber sido atacada con ácido sulfúrico en 2019 por órdenes de su expareja Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del PRI. La agresión dejó en ella grandes cicatrices en su rostro, pecho, brazos y piernas, y a pesar de que ya son casi cuatro años del agravio en su contra, continúa luchando para que se haga justicia.

La saxofonista de origen oaxaqueño denunció recientemente que la silenciaron durante la audiencia realizada el pasado miércoles en contra de Vera Carrizal, quien se encuentra en la cárcel. En entrevista con Guadalupe Juárez para El Heraldo Radio, la joven compartió que con esta audiencia, el juez Teódulo Pacheco Pacheco busca liberar a su agresor con el argumento de que al no haber muerto, no se trata de un feminicidio y que él se encuentra muy enfermo.

"Me gustaría que vieran toda la serie de violencias que emite este juez, ya se lo solicitó desde el primer día que se recursara porque era inaudita por la manera en como nos violentaba, nos somete, no me deja hablar, a mi abogada no la deja hablar", contó.

Asimismo, aseguró que las han amenazado con multarlas y le silencian el micrófono, ya que como víctima directa tiene el derecho de participar activamente en la audiencia cuando tiene alguna duda u objeción, o cuando considera que la están violentado; sin embargo, el juez ha señalado que con sus intervenciones está retrasando el proceso de Vera Carrizal, quien pidió desechar la medida cautelar de prisión preventiva y continuar su proceso en libertad.

Pese a estas situaciones que ha enfrentado, la joven confía en su representante legal, Diana Cristal González Obregón, y en la ministerio público. Por otro lado, aseguró que existe un pacto entre su agresor, su representante legal y el juez que lleva su caso.La audiencia continuará, y a pesar del cansancio, pesadillas, depresión y coraje que ha experimentado, comentó:

"No me van a tirar, porque si tanto trabajo me costó sobrevivir, voy a hacer todo lo posible porque esta vida valga, y no solo para mí sino para muchísimas mujeres que estamos en la misma situación".

Su historia

Cuando tenía tan solo 26 años, María Elena vivió una de las experiencias más dolorosas de su vida, ya que en septiembre de 2019 fue atacada con ácido sulfúrico en Huajuapan de León, Oaxaca, por órdenes de su expareja Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del PRI. El químico que fue rociado sobre su cuerpo provocó graves quemaduras que la obligaron a permanecer en el hospital más de tres meses.

"Con ácido me quisieron matar pero no lo lograron, llevaré por siempre las marcas en mi piel que me lo recordarán a diario", ha expresado la joven en sus redes sociales.

En su lucha porque se haga justicia, ha tenido que enfrentarse contra la corrupción y favoritismos políticos, por ejemplo el año pasado denunció que por medio de dos abogados, se le informó que se suspenderían sus tratamientos dermatológicos y quirúrgicos, aunque por ley tiene derecho a recibirlos.

Además, en 2022 también dio a conocer que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación redujo sus medidas de seguridad, es decir, estas solo serían solo en Oaxaca, y ya no aplicarían para sus traslados a la Cuidad de México; sin embargo, ella manifestó que dicha decisión representaba un riesgo para su integridad pues Juan Antonio Vera Hernández, sigue prófugo de la justicia.

Continúa de pie en su lucha contra la corrupción. Foto: brujamixteca

Fuente de inspiración

La tragedia que vivió María Elena se ha convertido en un símbolo de lucha y fuente de inspiración para grupos de activistas y feministas que buscan igualdad, seguridad y justicia para erradicar la violencia contra las mujeres. Incluso por ser una de las grandes impulsoras de los derechos de las mujeres, fue incluida en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México de la revista Forbes, en 2022.

"Abrazo con todo mi corazón a todos los movimientos feministas verdes y púrpuras de mi país, son parte de mi inspiración diaria y motivo para seguir buscando justicia como una leona", ha referido en su cuenta de Instagram.

Durante las fiestas de la Guelaguetza, realizadas en Oaxaca del 25 de julio al 1 de agosto, aprovechó para mostrar una manta con la leyenda "Oaxaca Feminicida", por lo que fue sacada por policías. La joven asistió a un evento con su hermana.

Talento musical

María Elena también ha demostrado ser una mujer muy talentosa en el ámbito de la música y ha hecho gala de sus habilidades con el saxofón al tocar con La Maldita Vecindad tanto en la edición número 22 del Vive Latino, realizado en el Foro Sol el pasado 19 de marzo, como en el concierto que ofreció la reconocida banda mexicana, en el Zócalo capitalino.

"El brutal dolor y efecto que el ácido causó en mi cuerpo no quemó mis ganas de vivir, ahora lo hago al 1000% más que antes", escribió en su cuenta de Instagram unos días después del Vive Latino.



Ha tenido la oportunidad de compartir el escenario en dos ocasiones con La Maldita Vecindad. Foto: brujamixteca

Durante las fiestas de La Guelaguetza 2022, también participó en un concierto de la cantante mixteca, Lila Downs, quien interpretó diversos temas como Zapata y Mezcalito y externó su apoyo a María Elena Ríos levantando el brazo para exigir que se haga justicia ante el intento de feminicidio del que fue víctima. Durante la interpretación de La Llorona fueron muy ovacionadas por el público.

Por si fuera poco, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, participó en tres conciertos en la ciudad de Morelia en noviembre del año pasado. En ellos, estuvo acompañada por el grupo de música tradicional 'Cupreata' y el maestro Fernando Alexis Aranda Mora.

