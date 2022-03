Sentí que mi espíritu se esparció por toda la gente, dice María Elena Ríos sobre su participación en el Vive Latino

Este fin de semana se llevó a cabo una nueva edición del Vive Latino en donde se presentamos varios artistas nacionales e internacionales, entre los músicos más reconocidos sobraría María Elena Ríos, la saxofonista agredida con ácido y que llegó al escenario musical de la mano de La Maldita Vecindad.

En entrevista con Jesús Martín Mendoza para el programa Las Noticias de la Tarde, a través de la señal de televisión de Heraldo Media Group, aseguró que estado en uno de los escenarios principales del evento sintió que su alma se esparció por todo el público.

“Sentí que mi espíritu comenzó a esparcirse por toda la gente y eso es increíble. Después de todo este proceso legal, entre frustraciones, depresión, pues me siento sola pero me recordaron que no lo estoy”.

Sobre su vestuario, el cual fue un vestido verde ácido, la artista dijo que través de su ropa quiso crear una analogía de los que sufrió.

“Fue verde ácido, a mi me quisieron matar con ácido y lo que quise enviar fue una analogía. Precisamente el ácido fue el que me quitó gran parte de mis proyectos, me quisieron quitar la vida y para mi el ácido es una forma de renacer”.

Y tras tres años del ataque, aseguró que las autoridades ni siquiera le han contestado el teléfono.

“Me gustaría hacer una denuncia pública al gobernador del estado de Oaxaca. La primera y última vez que hablé con él yo le pregunté por qué no habían detenido a mi agresor si yo lo he visto en la calle y lo que me contesto fue que ‘estamos trabajando, si lo ves avísanos’, esa fue la respuesta como si yo tuviera la responsabilidad de agarrarlo”.

Asimismo, arremetió contra Arturo Peimbert y Ana Katiria Suárez al llamarlos oportunistas y publicitarse con su caso, y que tras prescindir de sus servicios, Ríos dijo que Suárez le aseguró que lo que le había sucedido había sido por su culpa.

“Le di las gracias y me dijo que lo que a mi me había pasado yo me lo había buscado porque yo sabía que él era un hombre malo”.

