María Elena Ríos: "Me choca que me digan víctima, soy una guerrera sobreviviente"

A tres años de haber sido atacada con ácido sulfúrico, la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, dijo que tras recuperarse de las lesiones de esa agresión, actualmente no se considera una víctima, sino una sobreviviente de la violencia feminicida.

En la ciudad de Morelia, Michoacán donde este viernes ofrecerá un concierto en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la músico realizó una conferencia titulada "La violencia de género como elemento de un sistema opresor", en la que abordó temas como el machismo y el racismo.

Al exponer su caso personal, María Elena Ríos recordó que hasta el día de hoy, no ha obtenido justicia, pues no hay una sentencia contra los tres hombres detenidos por el delito de tentativa de feminicidio, aunado a que uno de los implicados detenidos, perdió la vida en condiciones que no le fueron aclaradas por autoridades de su estado.

María Elena Ríos: "Ya aprendí a querer mi cuerpo"

La saxofonista, compartió que mientras se encuentra en la búsqueda de justicia, también enfrenta otro complicado proceso, que es el de su recuperación física y emocional.

"Ya aprendí a querer mi cuerpo, ésta soy yo y me da mucho orgullo. Estoy en un proceso de reconstruir mi vida, aún no tengo ganadas las batallas. Las cicatrices no son solamente físicas, también se llevan acá (en el corazón) y nos sirven para recordar el motivo del por qué estamos aquí y yo estoy aquí porque me quisieron matar y mis procesos no han culminado", expresó.

Al frente del Teatro José Rubén Romero, y ante los asistentes, "Malena", como es nombrada por sus allegados, dijo que en su camino hacia la justicia, se ha enfrentado a agresores con poder político y económico y a un juicio público en redes sociales, donde incluso, los usuarios la han responsabilizado del ataque que sufrió.

Recordó que hasta el día de hoy no ha obtenido justicia Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, aún con todas las dificultades, hoy se considera una guerrera, más que una víctima de la violencia feminicida.

"Me choca que me digan víctima, víctima es la que quiere el sistema, yo soy una sobreviviente, así es como me gusta nombrarme. Tengo heridas, pero estoy viva, soy una guerrera, y no porque me echaron ácido, todas las mujeres que hemos sufrido violencia somos unas guerreras, porque cuántos casos hemos sabido que se suicidan por la depresión que nos pega, yo dos veces quise matarme", reveló la activista.

Previo a su recital en el Teatro Morelos, María Elena consideró que regular la venta de ácido sulfúrico -que actualmente puede comprarse en cualquier ferretería- no sería la solución para el tipo de ataque que ella sufrió, pues se requiere educar a la sociedad para respetar la vida y los derechos de las mujeres.

SEGUIR LEYENDO:

"YO NO NACÍ QUEMADA, no es vanidad, es un derecho a reconstruirme": María Elena Ríos

María Elena Ríos agradece a AMLO por atender su caso: "Devuelvo mi confianza en ustedes"

Saxofonista María Elena Ríos pide dejar de encubrir a involucrados en feminicidio de Abigail Hay

DME