María Elena Ríos: “Es demasiado cinismo decir que Luz Raquel se quemó sola, que Debanhi se ahogó sola, no somos tontas"

Rendirse es la palabra y acción que María Elena Ríos no conoce y con cada acto, desde que fue quemada con ácido el 9 de septiembre de 2019 por un sujeto, por órdenes de su expareja, el entonces diputado Juan Vera Carrizal, del PRI, la joven sigue demostrando que la lucha es constante, pesada, pero si se tiene un objetivo firme se puede romper cualquier techo de cristal o demostrar la corrupción de cualquier juez.

En entrevista para el Heraldo Digital, María Elena Ríos asegura que gracias a que su caso fue mediático, las autoridades voltearon y sirvió para que soltaran un poco de ayuda, pero lamenta que en otros casos de mujeres quemadas con algún material corrosivo no se sepa nada, que estén en el olvido, y que este tipo de violencia comience a desfilar como algo cotidiana en la vida de las personas.

Tan solo en el primer semestre del 2022, la Secretaría de Salud federal tiene registrados 47 casos de mujeres quemadas de manera intencional, cifra difícil de retomar o verificar por no existir un conteo oficial. En muchos de estos eventos ni siquiera son registrados como intentos de feminicidios por las autoridades.

Malena, como la llaman en su familia, cuenta que en el Estado de México existen casos donde los hombres arrojan a las mujeres a cables con corriente eléctrica y resultan con quemaduras severas, y aún no son catalogados como intentos de feminicidios y pasan desapercibidos por los medios de información.

TE PUEDE INTERESAR: Transfeminicidios: la pesadilla de impunidad y sin tipificar en México

Durante la entrevista telefónica con María Elena, pudimos ser parte de su día a día, mientras respondía nuestras preguntas vía telefónica, ella caminaba por la calle, conviviendo con comerciantes y haciendo sus compras, como un día normal. Pero nos platicó que es “complejo”, es la palabra que usa Malena para describir su situación actual, a casi dos años de que le arrojaron ácido en el rostro y parte del cuerpo.

“En el caso de las quemaduras, pues la verdad es que son muy complejos, porque primero te incapacita, yo actualmente sigo desempleada, me cuesta trabajo, reinsertarse en la sociedad, por eso no me atrevo a quitarme el cubrebocas, por el qué dirán, por las críticas, por las burlas, que de algún modo estoy trabajando en otro proceso, que son procesos psicológicos, psiquiátricos, también son procesos familiares”, confesó la joven.