Ataques con ácido crecen en México, solo en siete estados hay penas de prisión

La violencia contra la mujer en México existe y está desbordada. Esto a pesar que la reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arrojó una ligera baja en la tasa de homicidios de 36 mil 700 en 2020 a poco más de 35 mil 600 el año pasado.

El número de asesinatos de hombres cayó, según datos del Inegi, pero la muerte de mujeres se mantuvo estable. Una cifra devastadora, que muestra la violencia hacia las mujeres en México, es la de la Secretaría de Salud federal. Tan solo en el primer semestre del 2022, unas 47 mujeres fueron quemadas con gasolina, ácido o algún solvente corrosivo de manera intencional, en promedio fueron registrados uno y dos ataques de este tipo a la semana en clínicas a lo largo de todo el país.

Una cifra que debe alertar a las autoridades mexicanas es el creciente uso de ácido para dañar a mujeres. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo ha catalogado como “una forma devastadora de violencia de género”. La Fundación Carmen Sánchez, ONG creada en el año 2021 por la misma Carmen Sánchez, quien es sobreviviente a un ataque con ácido en 2014 por parte de su expareja, Ximena Canseco y Victoria Snell, arropa los casos de mujeres violentadas en México con este terrible método.

En México cada vez aumentan más las agresiones contra mujeres utilizando sustancias como ácido, fuego, cloro industrial, alcohol, gasolina y sólo siete estados han tipificado estos actos de violencia como delitos con penas de tres a 15 años de cárcel, pues en los 25 estados no se considera un delito, por lo que las entidades donde sí se penan con cárcel estos estados son:

A nivel federal el Senado de la República aprobó reformar el Artículo 6 de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de tipificar los ataques con sustancias cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables o cualquier otra pueda provocar lesiones como violencia física de género. Ahora la Cámara de Diputados deberá analizar y aprobar los cambios de esa reforma.

María Elena Ríos, activista y sobreviviente de un ataque con ácido compartió para El Heraldo Digital que su propósito es que se estructure una ley federal donde se castigue ejemplarmente a los agresores que lastiman a las mujeres y que se convoque a las sobrevivientes de un ataque con sustancias corrosivas para que expongan las necesidades de las víctimas para tener mejor iniciativas que se

"Me gustaría invitar a los legisladores a que se acerquen a platicar con las sobrevivientes para que les digamos de viva voz lo que necesitamos para poder generar mejores iniciativas que vayan ponderando una futura ley", afirmó María Elena Ríos.

Sobre los recientes feminicidios que han conmocionado a México, Elena Ríos pide a las autoridades que rompan el pacto patrialcal y haya una justicia pronta y expedita.

"Nosotros no somos personas que no podemos pensar, es demasiado cinismo decir que Luz Raquel se quemó sola, que Debanhi se ahogó sola... hago un llamado al estado federal, pero sobre todo a las fiscalías que nos representan que hagan su trabajo, es así de simple, no somos tontas".