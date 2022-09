Saxofonista María Elena Ríos Ortiz pide a la FGR que atraiga su caso y se haga justicia

María Elena Ríos Ortiz, pide al Fiscal General de la República (FGR) que atraiga su caso, ya que la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, le comentó que no va a proceder contra quien presuntamente ordenó matarla, Juan Vera Carrizal, para no tener problemas con el todavía gobernador Alejandro Murat y su padre, José Murat.

La joven saxofonista, quien fue rociada en cara y brazos con ácido sulfúrico por Juan Antonio Vera, hijo del exdiputado local, el 19 de septiembre del 2019, indicó que la causa es que el gobernante y Vera Carrizal, quien la mandó a rociar con ácido son socios en una red de gasolineras por lo que no pretenden acusarlo de intento de feminicidio, por lo que acudirá a las instancias federales.

“Estoy solicitándole al fiscal general Alejandro Gertz Manero, que por favor atraiga mi carpeta", pidió.

A la fecha sigue en la búsqueda Juan Antonio Vera Foto: Especial

Además, explica que Arturo Peimbert ha dicho que ya ha realizado las solicitudes; sin embargo, a ello no le ha hecho saber ningún informe; "por parte de mi abogada Diana Cristal González Obregón se están haciéndolas gestiones que se pueden, pero si la Fiscalía General de Oaxaca no las hace también, pues no van a atraer la carpeta”, dijo.

Desmiente campaña por ser funcionaria

Al acudir a la Cámara de Diputados, Ríos Ortiz, desmintió entre sollozos que intente ser diputada como lo señala una campaña en su contra; que haya recibido millones de pesos como compensación, y precisó que solo busca dedicarse a la música y que se le haga justicia.

Yo soy saxofonista y lo que quiero es estudiar y recuperar su vida, es lo único que quiero; justicia. ¿Es mucho pedir?”, cuestionó.

Maria Elena Ríos pide justicia desde que fue rociada con ácido Foto: Especial

Dijo que espera contar con la ayuda de diversos diputados para lograr que se castigue al culpable. Insistió que no es justo que se diga en una campaña que no tiene nada, cuando hoy por primera vez descubrió sus brazos que están llenos de injertos de sus piernas, por una reconstrucción que le hicieron cuando la quisieron matar con ácido.

“No gobernador, yo no toco gracias al estado de Oaxaca, toco gracias a la rabia que siento, a las ganas que tengo de seguir adelante a pesar de todas sus obstaculizaciones, a pesar de la corrupción y colusión que tiene con Juan Antonio Vera Carrizal

Confió en que el próximo gobernador, Salomón Jara, aplique la ley en este caso, porque ya sabe que lo que necesita el estado, y este es un asunto que ha trascendido a nivel internacional que se debe de resolver.

