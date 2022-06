Saxofonista María Elena Ríos afirma que su agresor seguirá en prisión

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en 2019, señaló que recibió la notificación de que su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, continuará con su proceso penal en prisión

Has cosas que, si se pueden controlar, como no liberar a feminicidas que lo mínimo que merecen es la cárcel [...], mi agresor no pudo salir de la cárcel, recibí la notificación por la tarde por parte del Tribunal y pues mi agresor va a continuar en prisión.