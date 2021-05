Saxofonista María Elena Ríos vuelve a exigir la detención del hijo de Vera Carrizal; "me lo encontré en la calle"

María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido, exigió nuevamente que se detenga a su quinto agresor, a quien se ha encontrado en las calles. Se trata del hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del PRI y autor intelectual de su atentado realizado en 2019.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, dio a conocer que hace algunos meses se lo encontró en su ciudad y que avisó al entonces fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, quien dejó el cargo en el mes de marzo.

Señaló que a pesar de entregar pruebas que implican a Antonio Vera Hernández, éste continúa en libertad, pues de acuerdo a la víctima, el hijo de su agresor cuenta con fuero en el estado.

Estoy inundada de enojo, de impotencia, cómo es posible que no se pueda detener.

También, denunció que la Fiscalía estatal no le ha informado todo sobre su caso, puesto que el 2 de abril falleció Ponciano H -uno de los hombres que le roció el ácido en el cuerpo y cara- en el penal de Tanivet, en los Valles Centrales de Oaxaca.

Indicó que hasta el momento las autoridades no le han informado sobre la causa de muerte y puntualizó que en caso de ser un asesinato, ella debería de preocuparse por su seguridad y la de sus seres queridos.

A pasado 1 año y ocho meses desde que intentaron matarme con ácido, el quinto feminicida sigue libre. No podré comenzar a recuperar mi vida si junto con mi familia vivimos con miedo porque mi agresor sigue libre. #Nomásácido #quesealey #miagresorsiguelibre pic.twitter.com/Xk99Pfg1YU — Elena Ríos uD83CuDF38 (@_ElenaRios) May 6, 2021

Candidatos no se preocupan por las víctimas

Durante su conversación para el Heraldo Media Group, la saxofonista se dijo preocupada por las elecciones del próximo 6 de junio, ya que indicó que ninguno de los candidatos de los diferentes partidos se ha pronunciado por defender a las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista, y sobre todo de a aquellas que han sido atacadas con aceite, atentado que va en aumento en el estado.

Finalmente, expuso que no ha podido trabajar, no sólo por la incapacidad, sino porque no se siente segura de salir a la calle sola, debido a que uno de sus agresores aún está en libertad.

María Elena fue atacada con ácido el pasado 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León. Por este caso, hay cuatro personas detenidas, una perdió la vida en la cárcel. De acuerdo a la denuncia de la víctima falta la aprehensión de el hijo de Vera Carrizal.

