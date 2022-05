Pide María Elena, saxofonista atacada con ácido, protección de Palacio Nacional

La saxofonista oaxaqueña, María Elena Ríos, acudió este miércoles a Palacio Nacional para pedir la protección y gestiones de la Presidencia de la República en el proceso legal que enfrenta contra sus agresores.

“Mi abuelito, sin conocerlo, me decía que usted (Andrés Manuel López Obrador) es un hombre bueno, diferente y que cuando usted llegara a la silla presidencial las cosas en este país cambiarían. Mi abuelo ya no vive, pero yo sí quiero conocer la justicia y usted es la única persona que puede ayudarme”, indicó en la carta que entregó a la Dirección General de Atención Ciudadana.

El documento, que recibió personalmente la directora de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez Amaya, denunció que el autor intelectual está por salir de presión pagando sobornos.

“Estoy muy angustiada, desesperada y con miedo al peligro que enfrento junto a mi familia, que mi proceso legal se siga frustrando ya que Juan Antonio Vera Carrizal pretende salir (de prisión) el día de hoy martes 31 de mayo o mañana miércoles 1 de junio a través de un amparo que actualmente se encuentra en resolución por parte de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Arturo Lázaro León de la Vega, Elízabeth Roxana López Luna y Ángel Alejo Torres”

Denunció que, por la naturaleza del crimen y por el estatuto socioeconómico y político de sus agresores, necesita y merece medidas de protección completas. María Elena Ríos fue agredida con ácido el 9 de septiembre del 2019, por orden del exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal.

“No es necesario que vaya a Oaxaca a saber el resultado de la decisión tan corrupta, tan fuera de lugar, la verdad no quisiera usar una expresión altisonante porque las acciones de los magistrados al recibir esos sobornos es una grosería hacia ellos mismo y un fraude rotundo hacia su familia porque qué persona va a tener cara de regresar a su casa y mirar a sus ojos a su esposa tras haber aceptado un dinero de un feminicida, que lo único que merece es la cárcel”, dijo.

-¿Insistirías en hablar directamente con el presidente? -preguntó la prensa al salir de Palacio Nacional.

“Claro, va a llegar el punto en el que él y yo vamos a dialogar, no pelear, yo no estoy peleada, al contrario, pero sí es necesario generar una mesa de diálogo con el presidente para que sepa no solamente la realidad porque mi realidad está representada en cientos de mujeres acá afuera y es necesario que lo sepa”, contestó.

-¿Te deja conforme la respuesta que te dieron aquí en atención ciudadana?

“Es la primera vez que me reciben. A qué víctima no le gustaría que le solucionen las cosas pronto, pero todo es un proceso, tienen que conocer más a profundidad del asunto que estoy llevando, todos los procesos que estoy llevando, no estoy conforme como me gustaría, pero vamos a confiar en el presidente de la República en cuanto cómo va a accionar a lo que está sucediendo no solamente a mí sino también a mi familia”, respondió.

