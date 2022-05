Mente Mujer: A casi 3 años de su intento de feminicidio, la saxofonista María Elena Ríos recuperó su libertad por medio de la música

Este 2022 se cumplen tres años del intento de feminicidio que sufrió la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, cuando un hombre le vació ácido en su rostro y cuerpo, dejándola hospitalizada varios meses con graves quemaduras. Hoy lamenta que aún no se haga justicia, pero agradece que después de decenas de cirugías ha podido volver a tocar y sentirse libre.

“Tuve varias intervenciones para que me abrieran la boca, y aún me faltan más, porque la cicatriz es como un plástico y cambia la forma, no podía comer y el no poder embonar mis labios con la boquilla de mi saxofón fue un gran choque, ya no me veía tocando”, recordó, y aunque aseguró que ha sido un proceso duro, ya no tiene lágrimas.