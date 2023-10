Estudiantes toman instalaciones de la Escuela Normal en Oaxaca

Estudiantes de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI), mantienen la toma de las instalaciones de este plantel ubicado en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, para exigir respeto a sus derechos como estudiantes, ya que aseguran hay una serie de abusos por parte de los directivos de la institución.

Señalaron al director de la escuela, Eduardo González Fuentes, al presidente de la comisión de titulación, Enrique Santibáñez, al secretario general de la base sindical, Miguel Ángel Villalobos López, y a Gaspar Villalobos López, de generar este conflicto por el nepotismo que existe dentro del plantel.

Los estudiantes mantienen el paro de labores en el plantel.

Foto: José Luis López

“Esto ya se está llevando más de la corrupción de lo que estamos viendo en nuestra escuela, y pues ya estamos hartos, porque sinceramente exigimos la transparencia, exigimos de que nuestros compañeros de cuarto año tengan un proceso claro y equitativo”, dijo una de las estudiantes, quien se mantenía con el rostro cubierto.

Indicaron que existe una minuta firmada con los directivos, donde se estableció que se instalaría una mesa de diálogo con los representantes de la comisión política de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sin embargo, los directivos no se presentaron a la reunión, además, se habían comprometido a no tomar represalias en contra de los estudiantes que han protestado; sin embargo, esto no se ha cumplido.

Exigieron que se respete el proceso de titulación de los alumnos que se encuentran en cuarto año, por lo que advirtieron que mantendrán el resguardo de las instalaciones hasta que se logre un acuerdo con las autoridades educativas, “Prácticamente venden los lugares para ingresar a nuestra normal, favores, familiares y realmente esto es una cuna de familia, prácticamente la normal le pertenece a una sola familia y la verdad estamos cansados de que engañen a la población”, señaló la líder estudiantil.

Eduardo González Fuentes, director de la ENUFI se pronunció al respecto

El director de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI), Eduardo González Fuentes, dio a conocer que no ha habido condiciones para dialogar con los estudiantes inconformes, ya que en el primer acercamiento que se tuvo, fue retenido junto con otros trabajadores del plantel.

Indicó que se le negaron los alimentos y hacer sus necesidades fisiológicas durante más de catorce horas, y estuvo bajo presión para recuperar su libertad, pues se vio obligado a firmar una minuta de acuerdos con los estudiantes.

El director de la ENUFI Eduardo González Fuentes rindió su declaración al respecto.

Foto: Meganoticias Salina Cruz

Explicó que la petición central que han presentado es que el representante sindical de la institución cumpla con sus funciones sindicales en Oaxaca y no en el plantel; sin embargo, señaló que ese tema no es competencia de los estudiantes. Además, han solicitado el mantenimiento de las instalaciones, pero estos trabajos no se han podido hacer, debido a que la escuela permanece tomada.

Destacó que existe apertura para el diálogo, pero el encuentro debe ser en un espacio neutral, donde haya condiciones de seguridad para los asistentes, ya que se espera la presencia de la representación de la Sección 22 de la CNTE, para que intervengan en este conflicto. “Pues estamos dispuestos a dialogar, pero que las condiciones sean de no represión física, en el sentido de que nos llamen y al rato convoquen con cadenas y candados y estamos dialogando y de pronto nos encierren, para evitar eso busquemos un espacio neutral y platicamos”, informó.

